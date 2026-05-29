Marmara'dan Sonra Oraya Da Sıçradı! Uzmanlardan "Kesinlikle Temas Etmeyin" Uyarısı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 16:00
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerin gözde rotalarından biri olan Edirne’nin Saros Körfezi, bu kez doğa kaynaklı bir tedirginlikle gündemde. Enez ilçesinin ünlü Altınkum Plajı’nda, halk arasında 'Pusula Denizanası' olarak bilinen kahverengi ve çizgili zehirli denizanaları su yüzeyinde görüldü.

Akıntı ve sıcaklık değişimi kıyıya sürükledi.

Normal şartlarda daha çok Marmara Denizi'nin belirli bölgelerinde ve derinliklerinde görmeye alışkın olduğumuz bu türün, Saros Körfezi’ne kadar ulaşması uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, son dönemde deniz suyu sıcaklıklarında yaşanan ani dalgalanmalar ve bölgedeki güçlü dip akıntıları, bu zehirli türün rotasını Enez kıyılarına çevirmesine neden oldu.

Uzmanlardan "Temas etmeyin" uyarısı.

Uzmanlar, Latince adı Chrysaora hysoscella olan Pusula Denizanası karşı karşıya kalındığında kesinlikle temas edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kahverengi tonları ve üzerindeki karakteristik çizgileriyle kolayca ayırt edilebilen bu canlı, dokunaçlarında bulunan yakıcı kapsüller nedeniyle insan tenine değdiği anda ciddi reaksiyonlara yol açabiliyor. Temas halinde ciltte şiddetli yanma, kızarıklık, şişlik ve lokal tahriş meydana gelebiliyor. Özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde bu durum daha ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
