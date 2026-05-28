Hayatı Film Oluyor: Kazım Koyuncu’yu Canlandıracak İsim Belli Oldu

Aramızdan ayrılalı yıllar geçmesine rağmen Türkiye’nin en özlenen sanatçılarından biri olmaya devam ediyor. Sadece sesiyle değil; duruşu, samimiyeti, doğaya ve memleketine olan bağlılığıyla da milyonların kalbinde bambaşka bir yere sahip olan Koyuncu, kısa ömrüne koskoca bir miras sığdırmıştı. Lazca ezgileri rock müzikle harmanlayan eşsiz tarzı, politik duruşu ve duyguyu iliklere işleyen şarkılarıyla bir neslin hafızasına kazınan sanatçı, bugün hala dinlenmeye ve yeni kuşaklar tarafından keşfedilmeye devam ediyor.

Henüz 33 yaşındayken, 25 Haziran 2005 tarihinde kansere yenik düşerek hayata veda eden Kazım Koyuncu’nun ardından milyonlarca insan uzun süre yas tutmuştu. Özellikle genç yaşta aramızdan ayrılması, onu Türk müzik tarihinin en hüzünlü kayıplarından biri haline getirmişti. Şarkıları hala meydanlarda, konserlerde ve Karadeniz’in dört bir yanında yankılanırken; sanatçının hayatının beyaz perdeye taşınacağı haberi de hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.