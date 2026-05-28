Hayatı Film Oluyor: Kazım Koyuncu’yu Canlandıracak İsim Belli Oldu

Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2026 - 23:17 Son Güncelleme: 28.05.2026 - 23:18
Kazım Koyuncu’nun hayatını anlatacak “Kâzım” filmi için hazırlıklar başladı. Efsane sanatçıyı canlandıracak isim ise şimdiden büyük heyecan yarattı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Kazım Koyuncu, “Şair Ceketli Çocuk” lakabıyla hafızalara kazındı.

Aramızdan ayrılalı yıllar geçmesine rağmen Türkiye’nin en özlenen sanatçılarından biri olmaya devam ediyor. Sadece sesiyle değil; duruşu, samimiyeti, doğaya ve memleketine olan bağlılığıyla da milyonların kalbinde bambaşka bir yere sahip olan Koyuncu, kısa ömrüne koskoca bir miras sığdırmıştı. Lazca ezgileri rock müzikle harmanlayan eşsiz tarzı, politik duruşu ve duyguyu iliklere işleyen şarkılarıyla bir neslin hafızasına kazınan sanatçı, bugün hala dinlenmeye ve yeni kuşaklar tarafından keşfedilmeye devam ediyor.

Henüz 33 yaşındayken, 25 Haziran 2005 tarihinde kansere yenik düşerek hayata veda eden Kazım Koyuncu’nun ardından milyonlarca insan uzun süre yas tutmuştu. Özellikle genç yaşta aramızdan ayrılması, onu Türk müzik tarihinin en hüzünlü kayıplarından biri haline getirmişti. Şarkıları hala meydanlarda, konserlerde ve Karadeniz’in dört bir yanında yankılanırken; sanatçının hayatının beyaz perdeye taşınacağı haberi de hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kazım Koyuncu’nun hayatı “Kâzım” isimli filmle sinemaya uyarlanıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ise sanatçının hemşerisi olan, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen başarılı yönetmen Özcan Alper oturuyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Alper, uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyordu ve daha önce verdiği röportajlarda Kazım Koyuncu gibi çok sevdiği, idol olarak gördüğü bir sanatçının hikayesini anlatmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini dile getirmişti. Yönetmenin “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” sözleri de projenin ne kadar hassas bir şekilde ele alındığını gözler önüne serdi.

Kazım Koyuncu gibi Türkiye’nin hafızasında çok özel bir yere sahip bir sanatçının hayatının sinemaya aktarılacak olması şimdiden büyük heyecan yaratırken, sosyal medyada 'Başrolü kim oynayacak?' soruları dolaşmaya başlamıştı.

Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmde Kazım Koyuncu’ya hayat verecek isim de sonunda netleşti.

Başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun unutulmaz sanatçıyı canlandırmak için kamera karşısına geçeceği ortaya çıktı. Son yıllarda yer aldığı projelerle dikkat çeken ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Üzümoğlu’nun bu rol için yoğun bir hazırlık sürecine girdiği öğrenildi.

Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper imzası taşıyan senaryo için çalışmalar sürerken, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da karaktere hazırlanmak adına özel eğitim aldığı belirtildi. Oyuncunun bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi aldığı konuşulurken, Kazım Koyuncu’nun sahnedeki ruhunu ve müzikal enerjisini yansıtabilmek için titiz bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Üzümoğlu’nun fiziksel olarak Kazım Koyuncu’ya daha fazla benzemesi için özel bir makyaj tekniği uygulanacağı da gelen bilgiler arasında. Film için oyuncu görüşmeleri hala devam ederken, çekimlerin bu yaz başlamasının planlandığı öğrenildi.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
