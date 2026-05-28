article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son 3 Gün: Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Zaman Daralıyor

Son 3 Gün: Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Zaman Daralıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2026 - 22:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ev, dükkan, arsa ve tarla sahibi olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için son gün 1 Haziran. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri sebebiyle internetten ödeme yapılması öneriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksidi için zaman daralıyor.

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksidi için zaman daralıyor.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre; bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı, taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın