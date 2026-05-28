Bilim İnsanları Dünya Sıcaklık Rekorunun Kırılmasını Beklediği Yılı Açıkladı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 2026-2030 dönemine ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir sıcaklık rekorunun 2031 yılından önce kırılmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Kuruluş ayrıca, 2026-2030 arasında en az bir yılın küresel sıcaklıklarda geçici olarak 1,5 derece sınırını aşma ihtimalini yüzde 91 olarak hesapladı.

Küresel Yıllık ve On Yıllık Güncelleme raporunun başyazarı Leon Hermanson, 2026 sonuna doğru bir El Niño oluşmasının beklendiğini ve bunun 2027’nin yeni rekor sıcaklık yılı olma ihtimalini artırdığını söyledi.

Son El Niño etkisi, 2023’ün kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl, 2024’ün ise yaklaşık 1,55 derece ile en sıcak yıl olmasına katkı sağlamıştı.

El Niño, Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bölgelerinde yüzey sularının ısınmasına neden olan ve küresel rüzgâr, yağış ve basınç düzenlerini etkileyen doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.