Bilim İnsanları Dünya Sıcaklık Rekorunun Kırılmasını Beklediği Yılı Açıkladı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2026 - 20:42
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), dünyada yeni bir sıcaklık rekorunun 2031 yılından önce kırılmasının muhtemel olduğunu açıkladı. Küresel Yıllık ve On Yıllık Güncelleme raporunun başyazarı Leon Hermanson, El Nino’nun 2027’nin yeni rekor sıcaklık yılı olma ihtimalini artırdığını söyledi.

Kaynak: NTV

Meteoroloji ve iklim uzmanlarından, dünya sıcaklık ortalamasının yükseleceğine dair yeni bir rapor geldi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 2026-2030 dönemine ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir sıcaklık rekorunun 2031 yılından önce kırılmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Kuruluş ayrıca, 2026-2030 arasında en az bir yılın küresel sıcaklıklarda geçici olarak 1,5 derece sınırını aşma ihtimalini yüzde 91 olarak hesapladı.

Küresel Yıllık ve On Yıllık Güncelleme raporunun başyazarı Leon Hermanson, 2026 sonuna doğru bir El Niño oluşmasının beklendiğini ve bunun 2027’nin yeni rekor sıcaklık yılı olma ihtimalini artırdığını söyledi.

Son El Niño etkisi, 2023’ün kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl, 2024’ün ise yaklaşık 1,55 derece ile en sıcak yıl olmasına katkı sağlamıştı.

El Niño, Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bölgelerinde yüzey sularının ısınmasına neden olan ve küresel rüzgâr, yağış ve basınç düzenlerini etkileyen doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
