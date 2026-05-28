Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Çocukları Ömer ve İrem'in Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2026 - 20:54
Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la çocukları İrem ve Ömer’in son halini paylaştı. Kutluay kardeşlerin anne ve babalarına benzerliği dikkat çekti!

2000’li yılların en olaylı, en çok konuşulan ve en göz önündeki çiftleri denince akıllara ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Demet Şener ile İbrahim Kutluay oluyor.

Bir yanda Türkiye güzeli unvanıyla podyumların ve ekranların aranan yüzü haline gelen Demet Şener, diğer yanda ise basketbol kariyerinde Avrupa’da tarih yazan, Türkiye’nin en karizmatik sporcularından biri olarak görülen İbrahim Kutluay... İkilinin aşkı başladığı ilk andan itibaren magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Özellikle İbrahim Kutluay’ın o dönem uzun yıllardır birlikte olduğu Demet Akalın ile ayrılığı sonrası Demet Şener’le birlikte görüntülenmesi magazin gündemini adeta kilitlemişti. Hatta Demet Akalın cephesinden gelen açıklamalar ve yaşanan kırgınlıklar uzun süre konuşulmuş, ortaya çıkan aşk Türkiye’nin en sansasyonel magazin olaylarından biri haline gelmişti. O dönem kariyerlerinin zirvesinde olan çift, attıkları her adımla gündem oluyordu.

2005 yılında dünyaevine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın düğünü de dönemin en görkemli cemiyet olaylarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Şıklıkları, uyumları ve göz önündeki hayatlarıyla yıllarca “örnek çift” olarak gösterilen ikili, uzun süre magazin dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olarak anıldı.

Çift, evliliklerini kısa süre sonra çocuklarıyla taçlandırdı.

2006 yılında kızları İrem’i, 2009 yılında ise oğulları Ömer’i kucaklarına alan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, uzun yıllar boyunca aile hayatlarıyla da dikkat çekti. Özellikle çocuklarıyla verdikleri pozlar ve birlikte geçirdikleri zamanlar sosyal medyada sık sık gündem olurken, dışarıdan bakıldığında oldukça mutlu ve oturmuş bir aile görüntüsü çiziyorlardı.

Ancak olaylı başlayan aşkları yıllar sonra yine olaylı şekilde sona erdi. Çiftin evliliği, ortaya atılan ihanet iddiaları ve yaşanan krizlerle sarsıldı. Özellikle İbrahim Kutluay’ın adı farklı isimlerle anılmaya başlayınca magazin dünyasında büyük bir kaos yaşandı. Demet Şener’in yaptığı açıklamalar ve boşanma sürecinde yaşananlar uzun süre manşetlerden inmedi. 2018 yılında resmi olarak yollarını ayıran çiftin boşanması, dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu.

Buna rağmen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer için bağlarını tamamen koparmayan, ebeveynlik konusunda dengeli davranmaya çalışan eski eşler arasında gösterildi.

Demet Şener, geçtiğimiz saatlerde bayram ziyaretine gelen çocukları İrem ve Ömer’le verdiği yeni pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocuklarının son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle ne kadar büyüdükleri dikkat çekti.

2006 doğumlu olan İrem Kutluay’ın şu anda 19 yaşında olduğu ve eğitim hayatına İngiltere’de devam ettiği biliniyor. İrem’in, İngiltere’deki prestijli University of Exeter’da üniversite eğitimi aldığı daha önce ortaya çıkmıştı. Zarafeti ve güzelliğiyle sık sık annesine benzetilen İrem’in özellikle son görüntülerinde Demet Şener’in adeta gençlik haline dönüştüğü yorumları yapıldı.

2009 doğumlu Ömer Kutluay ise babasının izinden gitmeye karar verenlerden oldu. Küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duyan Ömer’in, Real Madrid altyapısında forma giydiği ve kariyerine Avrupa’da devam ettiği biliniyor. Özellikle boyu, duruşu ve yüz hatlarıyla İbrahim Kutluay’a olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada “Babasının kopyası olmuş” yorumları peş peşe geldi.

Hem İrem’in hem de Ömer’in anneleri Demet Şener’in boyunu geçmiş olması da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
