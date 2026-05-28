Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Çocukları Ömer ve İrem'in Son Halini Paylaştı!

Bir yanda Türkiye güzeli unvanıyla podyumların ve ekranların aranan yüzü haline gelen Demet Şener, diğer yanda ise basketbol kariyerinde Avrupa’da tarih yazan, Türkiye’nin en karizmatik sporcularından biri olarak görülen İbrahim Kutluay... İkilinin aşkı başladığı ilk andan itibaren magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Özellikle İbrahim Kutluay’ın o dönem uzun yıllardır birlikte olduğu Demet Akalın ile ayrılığı sonrası Demet Şener’le birlikte görüntülenmesi magazin gündemini adeta kilitlemişti. Hatta Demet Akalın cephesinden gelen açıklamalar ve yaşanan kırgınlıklar uzun süre konuşulmuş, ortaya çıkan aşk Türkiye’nin en sansasyonel magazin olaylarından biri haline gelmişti. O dönem kariyerlerinin zirvesinde olan çift, attıkları her adımla gündem oluyordu.

2005 yılında dünyaevine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın düğünü de dönemin en görkemli cemiyet olaylarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Şıklıkları, uyumları ve göz önündeki hayatlarıyla yıllarca “örnek çift” olarak gösterilen ikili, uzun süre magazin dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olarak anıldı.