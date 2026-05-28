Mehmet Demirkol’dan İş Hayatındaki Statü İçin İlgi Çeken Porsche Örneği

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
Gazeteci Mehmet Demirkol, Socrates Dergi’nin YouTube kanalında Erman Yaşar ile birlikte sunduğu “Ofisteyiz” programına komedyen Doğu Demirkol katıldı. Mehmet Demirkol’un iş hayatı ve statü için anlattığı örnek ise sosyal medyada dikkat çekti. Demirkol, işini kaybeden bir arkadaşının evini satarak aldığı lüks Porsche marka araç sayesinde yeni iş bulduğunu söyledi.

Alman otomobil markası Porsche, her zaman lüks araç piyasasının en önemli markalarından biri olmuştur.

Gazeteci Mehmet Demirkol da Socrates Dergi’nin YouTube kanalındaki programında bir arkadaşının Porsche marka araçla nasıl iş bulduğunu anlattı.

Lüks araç tutkusu ile bilinen komedyen Doğu Demirkol’un konuk olduğu programda “Lüks araç neden alınır?” sorusuna cevap arandı.

Mehmet Demirkol, beyaz yakalı orta kademe yönetici bir arkadaşının işini kaybettikten sonra daha önce satın aldığı evini satarak Porsche marka araç aldığını ve bu araçla ulaştığı statü sayesinde kulüp kulüp dolaşarak çevre edindiğini ve yeniden iş bulduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol, aynı şekilde Bodrum gibi yerlerde bir lahmacunun pahalıya satılma sebebinin ve 1 saatlik uçuş için business uçuşların tercih edilmesinin statü gereği olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
