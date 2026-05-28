Mehmet Demirkol’dan İş Hayatındaki Statü İçin İlgi Çeken Porsche Örneği

Gazeteci Mehmet Demirkol da Socrates Dergi’nin YouTube kanalındaki programında bir arkadaşının Porsche marka araçla nasıl iş bulduğunu anlattı.

Lüks araç tutkusu ile bilinen komedyen Doğu Demirkol’un konuk olduğu programda “Lüks araç neden alınır?” sorusuna cevap arandı.

Mehmet Demirkol, beyaz yakalı orta kademe yönetici bir arkadaşının işini kaybettikten sonra daha önce satın aldığı evini satarak Porsche marka araç aldığını ve bu araçla ulaştığı statü sayesinde kulüp kulüp dolaşarak çevre edindiğini ve yeniden iş bulduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol, aynı şekilde Bodrum gibi yerlerde bir lahmacunun pahalıya satılma sebebinin ve 1 saatlik uçuş için business uçuşların tercih edilmesinin statü gereği olduğunu ifade etti.