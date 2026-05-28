Erkan Petekkaya Özgür Özel'i Eleştirip Paylaşımını Sildi: TRT Dizisiyle Anlaşmasının Ardından Açıklama Geldi

Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2026 - 13:03
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Özgür Özel'in miting görüntülerini paylaşarak ağır eleştirilerde bulunmuştu. 

'Guguk kuşusunuz, kopun bu ülkenin yakasından' ifadelerini kullanan Petekkaya kısa süre sonra paylaşımını silmişti. Olayın ardından Petekkaya'nın TRT'nin 15 Temmuz dizisi Asırlık Gece’de rol alacağı öğrenilmişti. 'Özel'i eleştirdi, TRT'de rolü kaptı' iddialarının ardından Erkan Petekkaya cephesinden açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ve CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yorumlarıyla da dikkatlerden kaçmayan Erkan Petekkaya, Instagram hesabından Özgür Özel'in miting görüntülerini paylaşmış ve muhalefet yönetimini sert bir dille eleştirmişti. Petekkaya yaptığı paylaşıma 'Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter, yeter, yeter, guguk kuşusunuz!!!! Bakın; Yılmaz Özdil. Deniz Baykal da Kemal Kılıçdaroğlu da siz de Özgür Özel kökünüz guguk kuşusunuz. Bi' kopun bu ülkemizin yakasından.' notunu düşmüştü. Ünlü oyuncu kısa bir süre içinde paylaşımı silse de gündemde yerini almaktan kaçamadı.  

X'te gündeme oturan paylaşımın ardından Erkan Petekkaya'ya pek çok yorum yapıldı.

Yaptığı paylaşımın henüz etkisi geçmeden Erkan Petekkaya'nın TRT dizisi Asırlık Gece'de rol alacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun 15 Temmuz dizisinde rol alacağının öğrenilmesinin ardından ise 'Özgür Özel'i eleştirdi, TRT'den iş aldı' iddiaları ortaya atıldı.

Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı canlandıran Erkan Petekkaya'nın menajeri Burcu Binbaşaran iddialara ve yorumlara yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Binbaşaran'ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde oyuncu Erkan Petekkaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası kamuoyunda çeşitli değerlendirmeler ve spekülasyonlar oluşmuştur. Özellikle bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haber içeriklerinde, sanatçının yakın zamanda gündeme gelen TRT projesi ile yaptığı açıklamalar arasında bağ kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; Sayın Petekkaya’nın TRT ile gerçekleştirdiği yeni proje anlaşması, sosyal medyada gündem olan açıklamalardan yaklaşık 20 gün önce tamamlanmıştır. Söz konusu iş birliği, ön görüşmeleri ve resmi süreçleri daha önceden yürütülmüş profesyonel bir anlaşmadır.

Dolayısıyla kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan 'açıklama yaptı ve karşılığında iş aldı' şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sanatçının kişisel görüşleri ile mesleki süreçlerinin birbirine bağlanması, hem emeğe hem de sektör profesyonelliğine haksızlık oluşturmaktadır.

TRT ile yürütülen proje süreci, tamamen yapım ve yayın planlamaları doğrultusunda ilerlemiş olup; son günlerde yaşanan gündemle doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
