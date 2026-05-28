Erkan Petekkaya Özgür Özel'i Eleştirip Paylaşımını Sildi: TRT Dizisiyle Anlaşmasının Ardından Açıklama Geldi

Binbaşaran'ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde oyuncu Erkan Petekkaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası kamuoyunda çeşitli değerlendirmeler ve spekülasyonlar oluşmuştur. Özellikle bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haber içeriklerinde, sanatçının yakın zamanda gündeme gelen TRT projesi ile yaptığı açıklamalar arasında bağ kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; Sayın Petekkaya’nın TRT ile gerçekleştirdiği yeni proje anlaşması, sosyal medyada gündem olan açıklamalardan yaklaşık 20 gün önce tamamlanmıştır. Söz konusu iş birliği, ön görüşmeleri ve resmi süreçleri daha önceden yürütülmüş profesyonel bir anlaşmadır.

Dolayısıyla kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan 'açıklama yaptı ve karşılığında iş aldı' şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sanatçının kişisel görüşleri ile mesleki süreçlerinin birbirine bağlanması, hem emeğe hem de sektör profesyonelliğine haksızlık oluşturmaktadır.

TRT ile yürütülen proje süreci, tamamen yapım ve yayın planlamaları doğrultusunda ilerlemiş olup; son günlerde yaşanan gündemle doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”