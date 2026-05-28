TRT Dizisinde Başrollerden Biri Ayrılıyor, Diğerinin Akıbeti Belirsiz: 3 Oyuncu Veda Ediyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2026 - 11:21
Yeni sezonda en çok dizisi devam edecek kanal TRT 1 oldu. Teşkilat, Gönül Dağı, Mehmed Fetihler Sultanı ve Taşacak Bu Deniz yeni sezonda da izleyeceğimiz yapımlar olacak. 6 sezondur ekranlara gelen Teşkilat dizisi de 7. sezon onayını alarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak dizide başrollerden birinin ayrılacağı, diğerinin ise akıbetinin belirsiz olduğu iddia edildi. Merak edilen iki oyuncu ise diziye devam edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Aybüke Pusat'ın yaptığı paylaşımın ardından aniden çıkarıldığı Teşkilat'a geçtiğimiz sezon başında Rabia Soytürk dahil olmuştu.

Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş'ın bu süreçte sessizliğini koruması dikkat çekmiş, yeni partneriyle de yine kısa sürede uyum yakalamıştı. Ancak Rabia Soytürk, Teşkilat'ın sık sık değişen başrollerinden biri oldu ve 1 sezon boyunca canlandırdığı Hilal karakterine veda etme kararı aldı.

Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat'tan ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil.

Rabia Soytürk'ün ardından Tolga Sarıtaş'ın da diziye veda edecek isimler arasında yer alacağı iddia edilmişti. Dizide vurulan Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın gelecek sezon Teşkilat'ta olup olmayacağı henüz belli değil. Teşkilat'a veda edeceği netleşen isimler Rabia Soytürk, Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer oldu. Sezona kanlı bir düğünle ara veren Teşkilat'ın sevilen isimleri Korkut Sönmezay’a hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ile Bahar’a hayat veren Buçe Buse Kahraman diziye devam edecek.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
