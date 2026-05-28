NOW Dizisi Halef Köklerin Çağrısı’nda Yaprak Dökümü: Başrol Diziden Ayrılıyor

Ayrılık zincirinin ilk halkası olarak, hikayede Yıldız karakterinin annesi “Ayten Taşçı” rolünü başarıyla canlandıran tecrübeli oyuncu Seda Akman ekipten ayrılıyor. Seda Akman ile birlikte dizide Kenan karakterine hayat veren başarılı aktör Hakan Dinçkol da 34. bölümün tamamlanmasıyla birlikte projeye erken veda eden isimler arasında yer aldı. Esas büyük sarsıntı ise dizinin merakla beklenen 35. bölümdeki sezon finali sahnelerinde yaşanacak. Uzun zamandır kulislerde projeden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan ve dizinin başrolünü üstlenen güzel oyuncu Aybüke Pusat, Melek karakterinin hikayesinin bitmesiyle kadrodan kesin olarak çıkıyor. Aybüke Pusat'ın bu sarsıcı vedasına, dizide Sevde karakterini oynayan Sezin Bozacı ile ekibin genç isimlerinden Emre Bulut da eşlik edecek.