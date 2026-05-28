NOW Dizisi Halef Köklerin Çağrısı’nda Yaprak Dökümü: Başrol Diziden Ayrılıyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.05.2026 - 10:55
Halef Köklerin Çağrısı dizisi, 35. bölümüyle birlikte sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süre ara vermeye hazırlanıyor. Bayram tatili nedeniyle bu hafta yayınına ara verilen dizinin yeni sezon öncesindeki son çekimleri de tamamlanmıştı. Yapımın 11 Haziran'da yayınlanacak sezon finali bölümü öncesinde, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıkların detayları netleşti. Yeni sezonda hikayenin yönünü değiştirecek olan bu gelişmeyle birlikte, kadrodan beş önemli ismin projeye kalıcı olarak veda edeceği kesinleşti.

NOW izleyicilerini ekran başına kilitleyen iddialı proje Halef: Köklerin Çağrısı, ilk sezonunu noktalamak üzere hazırlıklarını tamamlıyor.

Most Productions şirketinin yapımcılığını üstlendiği ve Şanlıurfa'nın tarihi atmosferinde çekimleri gerçekleştirilen dizi, 35. bölümüyle birlikte resmi olarak sezon arası verecek. Deniz Dikilitaş Çelebi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Ercan Uğur’un kaleme aldığı yapım, töre, aile bağları ve köklü geçmişin getirdiği çatışmaları merkezine alıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin set ekibi ve oyuncuları, planlanan takvim doğrultusunda son çekimlerini gerçekleştirerek tatile çıkmıştı. Büyük sezon finali 11 Haziran tarihinde seyirciyle buluşacak.

Heyecanın doruğa çıkacağı bu son bölümlere yaklaşırken, oyuncu kadrosundan beş ismin kalıcı olarak hikayeden çıkacağı bilgisi dizi dünyasına bomba gibi düştü.

Ayrılık zincirinin ilk halkası olarak, hikayede Yıldız karakterinin annesi “Ayten Taşçı” rolünü başarıyla canlandıran tecrübeli oyuncu Seda Akman ekipten ayrılıyor. Seda Akman ile birlikte dizide Kenan karakterine hayat veren başarılı aktör Hakan Dinçkol da 34. bölümün tamamlanmasıyla birlikte projeye erken veda eden isimler arasında yer aldı. Esas büyük sarsıntı ise dizinin merakla beklenen 35. bölümdeki sezon finali sahnelerinde yaşanacak. Uzun zamandır kulislerde projeden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan ve dizinin başrolünü üstlenen güzel oyuncu Aybüke Pusat, Melek karakterinin hikayesinin bitmesiyle kadrodan kesin olarak çıkıyor. Aybüke Pusat'ın bu sarsıcı vedasına, dizide Sevde karakterini oynayan Sezin Bozacı ile ekibin genç isimlerinden Emre Bulut da eşlik edecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
