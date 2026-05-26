Eşref Rüya Dizisindeki Kadir Karakteriyle ve Dansıyla Fenomen Olan Görkem Sevindik Korku Filminde Başrol Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 09:25
Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, 1999 yılında eski bir erkek öğrenci yurdunda yaşanan ürkütücü olayları konu alan 'Kantin' adlı yeni korku filminin başrolünü üstlendi. Çekimlerine haziran ayında başlanacak proje, izleyiciyi doksanlı yılların gizemli atmosferine götürmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ekranların sevilen yüzü Görkem Sevindik, bu kez izleyicilerin karşısına bambaşka bir türle çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; merakla beklenen yeni korku filmi 'Kantin' için hazırlıklar tamamlandı ve projenin başrol koltuğuna yetenekli oyuncu oturdu. Kem Yapım imzasını taşıyan ve yapımcılığını Kemal Balçık'ın üstlendiği bu iddialı yapım, gerilim dolu atmosferiyle sinema tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Hikaye, izleyiciyi günümüzden alıp 1999 yılının kasvetli günlerine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne götürüyor. Olayların merkezinde ise üniversite kampüsündeki bakımsızlıktan dökülen, eski ve karanlık bir erkek öğrenci yurdu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı'nın oturduğu ve senaryosunu Uğur Güvercin'in kaleme aldığı yapım, yurda yeni kayıt yaptıran Murat isimli gencin yaşadıklarına odaklanıyor. Murat'ın yolu kısa bir süre içinde, yurdun kurallarını belirleyen, korkulan ama bir o kadar da sözü dinlenen reisi Hekim ile kesişiyor.

Başarılı oyuncu Görkem Sevindik, hikayenin kilit noktası olan bu sert ve gizemli yurt reisi Hekim karakterine hayat verecek. Şimdiden büyük merak uyandıran projenin çekim takvimi de netleşti. Kamera arkası ekibi ve oyuncu kadrosu, haziran ayının ikinci haftasında İstanbul'da bir araya gelerek çekimlere resmen başlayacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
