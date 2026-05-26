Eşref Rüya Dizisindeki Kadir Karakteriyle ve Dansıyla Fenomen Olan Görkem Sevindik Korku Filminde Başrol Oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; merakla beklenen yeni korku filmi 'Kantin' için hazırlıklar tamamlandı ve projenin başrol koltuğuna yetenekli oyuncu oturdu. Kem Yapım imzasını taşıyan ve yapımcılığını Kemal Balçık'ın üstlendiği bu iddialı yapım, gerilim dolu atmosferiyle sinema tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Hikaye, izleyiciyi günümüzden alıp 1999 yılının kasvetli günlerine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne götürüyor. Olayların merkezinde ise üniversite kampüsündeki bakımsızlıktan dökülen, eski ve karanlık bir erkek öğrenci yurdu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı'nın oturduğu ve senaryosunu Uğur Güvercin'in kaleme aldığı yapım, yurda yeni kayıt yaptıran Murat isimli gencin yaşadıklarına odaklanıyor. Murat'ın yolu kısa bir süre içinde, yurdun kurallarını belirleyen, korkulan ama bir o kadar da sözü dinlenen reisi Hekim ile kesişiyor.

Başarılı oyuncu Görkem Sevindik, hikayenin kilit noktası olan bu sert ve gizemli yurt reisi Hekim karakterine hayat verecek. Şimdiden büyük merak uyandıran projenin çekim takvimi de netleşti. Kamera arkası ekibi ve oyuncu kadrosu, haziran ayının ikinci haftasında İstanbul'da bir araya gelerek çekimlere resmen başlayacak.