Çocuğunuza Okutmanız Gereken Kitap Hangisi?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
26.05.2026 - 10:01
Çocuğunuz bir türlü düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanamıyor ve kitaplarda anlatılan dünyadan çok çabuk mu sıkılıyor? Belki de sorun kitap okuma eyleminin kendisinde değil de yaptığınız kitap seçimlerinde gizli. Çünkü her çocuğun karakteri, ilgi alanları ve gelişim hızı farklıdır. Dolayısıyla çocuğunuza onun kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak vereceğiniz bir kitap, bu harika alışkanlığı kolayca benimsemesine yardımcı olabilir.

O halde bu testi çözün ve sizin çocuğunuzun okuması gereken kitap hangisiymiş öğrenin!

1. Çocuğunuza kitap okurken en çok sıkıldığı şey nedir?

2. İzlediğiniz bir filmden aklında en çok kalan sahne bunlardan hangisi olabilir?

3. Bir kitabın kapağında dikkat edeceği ilk şey bunlardan hangisidir?

4. Peki siz ona bir şey okurken en çok ne tür sorular yöneltir?

5. Karşısına bilmediği bir kavram ya da kelime çıktığında ne yapar?

6. Peki çocuğunuzun evdeki oyun anlayışına bunlardan hangisi dahil olabilir?

7. Günlük hayatta karşısına çıkan sorunları nasıl çözmeyi tercih eder?

8. Çocuğunuzun genel karakterini özetleyecek olsanız bunlardan hangisini seçersiniz?

Macera ve Aksiyon Kitapları

Sizin çocuğunuzun enerjisi o kadar yüksek ki ona okuduğunuz hikayelerin asla yavaş ilerlememesi, aksine her zaman yüksek tempoda olması gerekiyor. Çünkü onu durağan metinler, psikolojik tahliller ya da sıradan olaylar çok sıkıyor. O daha çok karakterlerin büyük maceralara atıldığı, kahramanların dünyayı kurtardığı aksiyon ve macera hikayelerinden hoşlanıyor. 

Mark Twain'in zeki ve yaramaz karakteri Tom Sawyer'ın Maceraları, denizlerin tehlikeli doğasını anlatan Moby Dick klasiği ya da Robert Louis Stevenson'ın klasikleşmiş şaheserlerinden olan Define Adası, onun ağzına layık kitaplar. Bu listeye Astrid Lindgren'in Aslanyürekli Kardeşler'ini de gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz.

Duygu ve Dostluk Temalı Kitaplar

Sizin çocuğunuz tam bir sevgi pıtırcığı ve empati yumağı. Duygusal zekası bu kadar gelişmiş olan bir çocuğunuz varken ona vereceğiniz kitaplar da en başta insan ilişkileri, hayvanlar ve insan psikolojisiyle ilgili olmalı. Çünkü o karakterlerin iç dünyasına inip arka planda ne düşündüğünü anlamaya çalışmak istiyor. Duygulardan uzak ve yüzeysel anlatılar pek hoşuna gitmiyor. Hikayelerdeki büyük dostluklar ve arkadaşlıklar ise onu mutlu etmeye yetiyor.

Onun hassas kalbine giden yolda soluksuz okuyacağı eserlerden biri, yetişkinlere bile hala okumaları önerilen, Antoine de Saint-Exupéry imzalı Küçük Prens. Dostluk ve fedakarlık temalı Charlotte'un Sevgi Ağı (E.B. White), hayatta iyi olmanın önemini vurgulayan Heidi (Johanna Spyri) ya da hayvanlara sevgiyle ve empati kurarak yaklaşmayı aşılayan Siyah İnci (Anna Swell) asla sıkılmadan okuyacağı klasiklerden.

Bilim Kurgu ve Gizem Kitapları

Sizin çocuğunuz gerçek bir dedektif. Günlük hayatta ya da oyunun en heyecanlı yerinde yaptığı tek şey olayların mantığını sorgulamak oluyor. Bir film izlerken gördüğü şaşırtıcı bir sahne, hikayede karşılaştığı yanıtlanmamış bir soru ya da bir oyun kurallarındaki mantık hatası onun ilgisini hemen çekiyor. Okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak için de onun bu ilgisini besleyen hikayelerden faydalanmanız gerekiyor.

Bugün bilim kurgudan bahsediyorsak her şey Jules Verne sayesinde olduğundan, ona vereceğiniz herhangi bir Verne kitabı mutlaka ilgisini çekecektir. Ama özellikle Ay'a Yolculuk, Dünyanın Merkezine Yolculuk, 80 Günde Devriâlem gibi klasiklerle başlamanızı öneririz. Dedektiflik hikayelerinin en ünlülerinden olan Sherlock Holmes'un Maceraları (Arthur Conan Doyle) ve Agatha Christie'nin Doğu Ekspresinde Cinayet gibi klasikleri de onun maceracı ruhunu besleyecektir. Eğer yaş grubu biraz daha küçükse üstün zekalı bir kızın başından geçenlere odaklanan Matilda (Roald Dahl) da sizin için harika bir seçim olabilir.

Fantastik ve Masalsı Kitaplar

Sizin çocuğunuzun hayal dünyası o kadar gelişmiş ki, onunla bizim yaşadığımız dünya asla aynı değil. O fizik kurallarının yıkıldığı sihir, gizem ve büyü dolu diyarlara yolculuk etmek istiyor. Eline dedektiflik hikayeleri ya da klasik kaçma-kovalamaca anlatıları verdiğinizde hiç keyif almıyor.

Yaratıcılığını canlı tutmak için ona vereceğiniz en keyifli önerimiz, Lewis Carroll imzalı Alice Harikalar Diyarında. Eğer yaş grubu daha büyükse ve daha kalın kitaplar okuma aşamasına gelirse J.R.R. Tolkien serilerini tercih edebilirsiniz. Ama daha küçük yaş grubu için J. K. Rowling'in Harry Potter serisi, çok daha güvenli bir seçim olacaktır. Ayrıca zamanın değerini vurgulayan Momo (Michael Ende), bambaşka bir evrene kapı aralayan Yerdeniz Büyücüsü (Ursula K. Le Guin) de kütüphanesine girmesi gereken başyapıtlardan.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
