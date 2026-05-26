İran Milli Takımına ABD Konaklama İzni Vermedi: Meksika'dan Günübirlik Gidip Gelecekler

2026 Dünya Kupası öncesinde İran Milli Takımı’nın kamp süreciyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD makamlarının İran takımının turnuva boyunca ülkede kalmasını istememesi üzerine FIFA’nın Meksika hükümetiyle temasa geçtiğini duyurdu. Sheinbaum, günlük basın toplantısında, “Meksika’da kalmalarına izin vermemek için hiçbir nedenimiz yok” ifadelerini kullandı.

Grup G’de yer alan İran, turnuvadaki üç maçını da ABD’de oynayacak. İran Milli Takımı, 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile, 21 Haziran’da yine Los Angeles’ta Belçika ile, 26 Haziran’da ise Seattle’da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump ise mart ayında yaptığı açıklamada İran’ın Dünya Kupası’na katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ancak “kendi güvenlikleri açısından” takımın ABD’de uzun süreli bulunmasının uygun olmadığını düşündüğünü söylemişti.