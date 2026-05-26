İran Milli Takımına ABD Konaklama İzni Vermedi: Meksika'dan Günübirlik Gidip Gelecekler

Hakan Karakoca
26.05.2026 - 10:31
2026 Dünya Kupası’nda İran Milli Takımı’nın kamp merkezi ABD yerine Meksika olacak. ABD’nin takımın turnuva boyunca ülkede konaklamasına izin vermediği belirtilirken, İran’ın maç günlerinde ABD’ye gidip karşılaşmaların ardından yeniden Meksika’ya döneceği aktarıldı.

Kaynak - Gazete Oksijen

FIFA, ABD'yi ikna edemedi Meksika ile görüştü.

2026 Dünya Kupası öncesinde İran Milli Takımı’nın kamp süreciyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD makamlarının İran takımının turnuva boyunca ülkede kalmasını istememesi üzerine FIFA’nın Meksika hükümetiyle temasa geçtiğini duyurdu. Sheinbaum, günlük basın toplantısında, “Meksika’da kalmalarına izin vermemek için hiçbir nedenimiz yok” ifadelerini kullandı.

Grup G’de yer alan İran, turnuvadaki üç maçını da ABD’de oynayacak. İran Milli Takımı, 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile, 21 Haziran’da yine Los Angeles’ta Belçika ile, 26 Haziran’da ise Seattle’da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump ise mart ayında yaptığı açıklamada İran’ın Dünya Kupası’na katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ancak “kendi güvenlikleri açısından” takımın ABD’de uzun süreli bulunmasının uygun olmadığını düşündüğünü söylemişti.

Milli takım kampı Tijuana'ya taşındı

CNN’de yer alan habere göre İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, cumartesi günü yaptığı açıklamada takımın Dünya Kupası kamp merkezinin Arizona’dan, Meksika sınırındaki Tijuana kentine taşınacağını açıkladı. FIFA da pazartesi günü söz konusu değişikliği doğruladı.

Taj, alınan kararın özellikle vize kaynaklı olası sorunları azaltacağını belirtirken, İran Air’in Meksika’ya doğrudan uçuş düzenlemesinin ulaşım açısından önemli kolaylık sağlayacağını ifade etti.

İran’ın 2026 Dünya Kupası planları, şubat ayının sonlarında ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılara katılması ve sonrasında başlayan savaş nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yaşanan gelişmeler, Tahran yönetiminin turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD’ye takım gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

FIFA bu gelişmeye rağmen maç programını değiştirmedi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, mart ayında güvenlik gerekçeleri nedeniyle İran’ın grup maçlarının Meksika’ya alınması için FIFA ile görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da ülkesinin bu ihtimale açık olduğunu belirtmişti. Ancak FIFA, turnuvanın maç takviminde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Yaşanan belirsizlik, İran’ın Dünya Kupası’ndaki konumuna ilişkin daha geniş çaplı tartışmaları da beraberinde getirdi. Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ortaklıklardan sorumlu temsilcisi Paolo Zampolli, İran’ın yerine İtalya'nın turnuvaya dahil edilebileceğini öne sürmüştü. Ancak bu öneri hem İtalyan yetkililer hem de FIFA tarafından ciddi biçimde değerlendirilmedi.

İran Milli Takımı ise geçen yıl Asya elemelerinin üçüncü turunda grubunu lider tamamlayarak üst üste dördüncü kez Dünya Kupası bileti almayı başarmıştı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
