Türkiye'deki Profesyonel Liglerde Düşenler ve Çıkanlar Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 13:43
Trendyol 1. Lig play-off finalinin ardından profesyonel futbol liglerinde 2025-26 sezonunun yükselen ve düşen takımları netleşti. Sezon boyunca oynanan mücadelelerin ardından toplam 13 takım bir üst lige çıkma başarısı gösterirken, 27 ekip ise küme düşerek alt liglere geriledi.

Liglerde şampiyonluk yarışlarının yanında düşmeme mücadelesi de dikkat çekti.

2026-27 sezonunda profesyonel futbol liglerinde toplam 128 takım mücadele edecek. Yeni sezonda Süper Lig 18 takımla oynanırken, Trendyol 1. Lig’de 20 ekip yer alacak. Nesine 2. Lig iki ayrı grupta toplam 36 takımla düzenlenecek, Nesine 3. Lig ise bölgesel esaslara göre oluşturulacak üç grupta 54 takımdan oluşacak.

Liglerde sezon sonunda ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Süper Lig’den 3 takım küme düşerken, 1. Lig’den 4, 2. Lig’den 6 ve 3. Lig’den toplam 12 ekip alt lige gerileyecek. Buna karşılık 1. Lig’e biri play-off üzerinden olmak üzere 3 takım yükselirken, 2. Lig’e ikisi play-off’tan gelen 4 ekip çıkacak. 3. Lig’e yükselecek takım sayısı ise play-off’tan gelen üç ekiple birlikte toplam 6 olacak.

Öte yandan Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e çıkacak 5 takımdan 4’ü netleşti. Ancak TFF Yönetim Kurulu’nun, 3 Mayıs’ta oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor karşılaşmasının ardından kulüpleri tedbirli şekilde Etik Kurulu’na sevk etmesi nedeniyle 1. Grup play-off maçları kurul kararına kadar durduruldu.

Profesyonel liglerde 21 il temsil edilmiyor.

2025-26 sezonunun ardından profesyonel futbol liglerinde 13 takım bir üst lige yükselirken, 27 ekip ise küme düşerek alt liglere geriledi.

Bölgesel Amatör Lig’den profesyonel liglere yükselecek son takım henüz netleşmezken, mevcut tabloya göre Afyonkarahisar, Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kilis, Nevşehir, Siirt, Sinop, Şırnak ve Tunceli’nin profesyonel liglerde temsilcisi bulunmayacak.

Şehir bazlı dağılımda ise İstanbul açık ara öne çıktı. Profesyonel liglerde İstanbul’dan 21 takım mücadele edecek. İzmir 8 takımla yer alırken, Ankara ve Bursa 6’şar ekiple temsil edilecek. Antalya’dan ise 5 takım profesyonel liglerde boy gösterecek.

Bursaspor'un yükselişi sürüyor.

Bursaspor, son yıllardaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve toplamda 50 sezon Süper Lig’de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon 3. Lig’den 2. Lig’e yükselmesinin ardından bu yıl da 1. Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Giresunspor ise dramatik bir düşüş yaşadı. Süper Lig’de 8 sezon forma giyen Karadeniz temsilcisi, Bölgesel Amatör Lig’e kadar geriledi. Daha önce Süper Lig’de bir sezon yer alan Kahramanmaraşspor da amatör lige düşen ekipler arasında yer aldı.

Süper Lig geçmişi bulunan kulüplerden Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor 1. Lig’e gerilerken; Adanaspor ile Yeni Malatyaspor ise 2. Lig’e düştü.

Bir dönem Süper Lig’in istikrarlı ekiplerinden biri olan Denizlispor da kötü gidişi durduramadı. Daha önce 21 sezon Süper Lig’de mücadele eden Ege temsilcisi, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’e veda etmişti. Denizlispor bu sezon ise Bölgesel Amatör Lig’den de düşerek tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadı.

Süper Lig'de Galatasaray 26. kez zafere ulaştı.

Galatasaray’ın şampiyonlukla tamamladığı Süper Lig sezonunda Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düşen takımlar oldu. Daha önce Süper Lig’de mücadele eden Erzurumspor FK yeniden lige yükselme başarısı gösterirken, Amed Sportif Faaliyetler ile Çorum FK tarihlerinde ilk kez Süper Lig bileti aldı.

Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor’un veda ettiği 1. Lig’de ise yeni sezonun dikkat çeken ekiplerinden biri Mardin 1969 olacak. Mardin temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek.

Tüm liglerde düşenler - çıkanlar...

Süper Lig’de sezon sonunda Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düşen ekipler oldu.

1.Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlar Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK olurken; Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor alt lige geriledi.

2.Lig’de Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969 ve Muğlaspor 1. Lig bileti aldı. Lige veda eden ekipler ise Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor, Beykoz Anadoluspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor oldu.

3.Lig’den üst lige çıkan takımlar İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor, Kütahyaspor, 52 Orduspor ve Çorluspor 1947 oldu. Küme düşen ekipler arasında ise Giresunspor, Kahramanmaraşspor, Nazillispor ve Afyonspor gibi dikkat çeken kulüpler yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen takımlar ise Bigaspor, 1922 Akşehirspor, Gölcükspor ve Adaletgücü olarak belirlendi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
