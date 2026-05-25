Türkiye'deki Profesyonel Liglerde Düşenler ve Çıkanlar Dikkat Çekti

2026-27 sezonunda profesyonel futbol liglerinde toplam 128 takım mücadele edecek. Yeni sezonda Süper Lig 18 takımla oynanırken, Trendyol 1. Lig’de 20 ekip yer alacak. Nesine 2. Lig iki ayrı grupta toplam 36 takımla düzenlenecek, Nesine 3. Lig ise bölgesel esaslara göre oluşturulacak üç grupta 54 takımdan oluşacak.

Liglerde sezon sonunda ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Süper Lig’den 3 takım küme düşerken, 1. Lig’den 4, 2. Lig’den 6 ve 3. Lig’den toplam 12 ekip alt lige gerileyecek. Buna karşılık 1. Lig’e biri play-off üzerinden olmak üzere 3 takım yükselirken, 2. Lig’e ikisi play-off’tan gelen 4 ekip çıkacak. 3. Lig’e yükselecek takım sayısı ise play-off’tan gelen üç ekiple birlikte toplam 6 olacak.

Öte yandan Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e çıkacak 5 takımdan 4’ü netleşti. Ancak TFF Yönetim Kurulu’nun, 3 Mayıs’ta oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor karşılaşmasının ardından kulüpleri tedbirli şekilde Etik Kurulu’na sevk etmesi nedeniyle 1. Grup play-off maçları kurul kararına kadar durduruldu.