article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkan Adaylarının Gözdesi Mohamed Salah: Salah İçin Servet Ödeyecekler

Fenerbahçe Başkan Adaylarının Gözdesi Mohamed Salah: Salah İçin Servet Ödeyecekler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 12:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe’de başkanlık yarışının gölgesinde dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarının, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için devreye girdiği öne sürüldü. İddialara göre Fenerbahçe cephesi, deneyimli futbolcuyla yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki aday da Salah'ı istiyor.

İki aday da Salah'ı istiyor.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde camiayı hareketlendiren çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. İddiaya göre başkan adayları, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah için girişimlere başladı.

Liverpool FC ile sözleşmesinin sona erdiği öne sürülen Salah’ın, sarı-lacivertli ekibin transfer listesine girdiği iddia edildi. Kulis bilgilerine göre başkan adaylarından biri, seçimi kazanması halinde yıldız futbolcuyu taraftara büyük bir transfer hamlesi olarak sunmayı hedefliyor.

Ödenecek maaş dudak uçuklattı.

Ödenecek maaş dudak uçuklattı.

İddialara göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki yıldız futbolcu Mohamed Salah ile yıllık 20 milyon euro maaş karşılığında 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transfer sürecine ilişkin temasların devam ettiği öne sürüldü.

Kariyeri kupalarla dolu...

Kariyeri kupalarla dolu...

Mohamed Salah, kariyeri boyunca Chelsea FC, ACF Fiorentina, AS Roma ve Liverpool FC gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giydi. Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında gösterilen Mısırlı oyuncu, özellikle Liverpool’daki performansıyla kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.

2017 yılında Liverpool’a transfer olan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 441 karşılaşmada 257 gol atıp 122 asist yaptı. Deneyimli futbolcu bu sezon ise 40 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

Kariyerinde çok sayıda kupa kaldıran Salah; 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı. Mısırlı yıldız ayrıca Premier Lig’de 4 kez gol kralı olmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın