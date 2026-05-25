Fenerbahçe Başkan Adaylarının Gözdesi Mohamed Salah: Salah İçin Servet Ödeyecekler

Mohamed Salah, kariyeri boyunca Chelsea FC, ACF Fiorentina, AS Roma ve Liverpool FC gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giydi. Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında gösterilen Mısırlı oyuncu, özellikle Liverpool’daki performansıyla kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.

2017 yılında Liverpool’a transfer olan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 441 karşılaşmada 257 gol atıp 122 asist yaptı. Deneyimli futbolcu bu sezon ise 40 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

Kariyerinde çok sayıda kupa kaldıran Salah; 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı. Mısırlı yıldız ayrıca Premier Lig’de 4 kez gol kralı olmayı başardı.