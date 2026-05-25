Sıva Dönemi Resmen Bitiyor: Bu Yöntem İnşaat Giderlerini Yüzde 70 Aşağı Çekiyor

Yerinde el harcı hazırlayıp duvarı tek tek sıvama devri bitti. Artık önceden karıştırılmış özel alçı veya çimento harçları, yüksek basınçlı pnömatik pompalar ve hortumlar aracılığıyla doğrudan duvara püskürtülüyor. Hortumun içinde sıvı kalan karışım, duvara çarptığı an koyulaşıyor. İşçilere ise sadece uzun, düz bir kenar aletiyle fazlalığı almak ve geniş bir malayla son rötuşu yapmak kalıyor.

Avantajı: Geleneksel yönteme göre 3 ila 5 kat daha hızlıdır, malzeme israfını sıfıra indirir ve büzülme çatlaklarını önleyen mükemmel bir bağ oluşturur.