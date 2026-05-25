Cam Kavanozlardaki Yapışkanı Çıkarmanın En Kolay Yolu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 12:06
Mutfakta geri dönüşüm yapmayı sevenlerin, kavanozları baharatlık, sos kabı ya da bakliyat saklama kutusu olarak kullanmak isteyenlerin en büyük kabusu, o inatçı etiketler ve arkalarında bıraktıkları yapışkan izleridir. Çoğu zaman kimyasal temizleyicilere sarılsak da, çözüm aslında mutfak dolabımızda zaten var olan tamamen doğal ve basit malzemelerde saklı.

İnternette viral olan ve deneyenlerin 'Meğer boşuna uğraşıyormuşuz' dediği, cam kavanozlardaki yapışkanı saniyeler içinde söken o mucizevi doğal yöntemler...

Marketten alınan sos, reçel ya da turşu kavanozlarını çöpe atmayıp yeniden değerlendirmek harika bir fikir olsa da, üzerindeki zamkı çıkarmaya çalışırken tırnaklarımızı yıpratmak ya da camı çizmek can sıkıcı olabilir.

Evde zaten bulunan malzemelerle, kavanozlarınızı fabrikadan yeni çıkmış gibi pürüzsüz hale getirecek en etkili doğal yöntemleri derledik.

1. Yöntem: Sirke Banyosu ile Yumuşatma

Eğer etiket kağıdı kalınsa ve suya dayanıklıysa, ilk yapmanız gereken şey sirkenin asidik gücünden faydalanmaktır.Nasıl Uygulanır? Kavanozları önce normal sıcak suda bekletin. Bu işlem genellikle etiketlerin kendiliğinden kalkmasını sağlar. 

Eğer kalkmıyorsa, bir kağıt havluyu veya pamuğu beyaz sirkeye bolca batırın ve inatçı etiketin üzerine yerleştirin. En az 15 dakika bu şekilde bekletin. Sirke, yapışkanın kimyasal yapısını çözerek etiketi yüzeyden tek hamlede kaldırmanızı sağlayacaktır.

2. Yöntem: Kabartma Tozu ve Yağ Mucizesi

Kağıt çıksa bile camın üzerinde kalan o yapış yapış, toz toplayan zamk tabakası için en kusursuz formül kabartma tozu ve bitkisel yağ karışımıdır.

  • Nasıl Uygulanır? Eşit miktarda karbonat ve evde kullandığınız herhangi bir yemeklik yağı karıştırın. Küçük bir kavanoz için her birinden birer yemek kaşığı yeterli olacaktır. Elde ettiğiniz bu macun kıvamındaki karışımı cam kavanozun yapışkan kısımlarının her tarafına sürün ve 30 dakika boyunca kendi haline bırakın. Sürenin sonunda aşındırıcı bir bulaşık süngeriyle hafifçe ovun. Yapışkanın pütür pütür döküldüğünü göreceksiniz. Ardından sabun ve suyla yıkayarak yağı arındırın.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
