article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Akaryakıta Gelen Zam Suya da Yansıdı: Damacana Suya Gelen Zamla 1 Bardak Su 7 TL Oldu

Akaryakıta Gelen Zam Suya da Yansıdı: Damacana Suya Gelen Zamla 1 Bardak Su 7 TL Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 12:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Artan hayat pahalılığı ve peş peşe gelen zamlar, vatandaşın temiz ve ambalajlı suya ulaşmasını da giderek zorlaştırıyor. 19 litrelik damacana su fiyatları yılbaşından bu yana ortalama 60 lira arttı. Son 5 aylık süreçte zam oranı yüzde 34 seviyesine yaklaşırken, bazı markalarda artış bunun da üzerine çıktı.

2026 yılının başında İstanbul dışından gelen 19 litrelik damacana su yaklaşık 180 liradan satılırken, aynı ürünün fiyatı mayıs itibarıyla 210 liraya yükseldi. İstanbul kaynaklı memba sularında ise fiyatlar 110 liradan 130 liraya çıktı.

Ortalama 4 kişilik bir ailenin aylık yaklaşık 8 damacana su tükettiği hesaplanırken, yalnızca içme suyu için ayrılması gereken bütçe 1.680 liraya kadar ulaştı.

Kaynak - NEFES

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 bardak su 7 TL oldu.

1 bardak su 7 TL oldu.

19 litrelik damacana suyun üretim maliyeti ile tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaştı. Şehir dışından gelen damacana suların fabrika çıkış fiyatı ortalama 45 ila 55 lira arasında değişirken, dağıtım ve satış sürecinin ardından aynı ürün tüketiciye yaklaşık 210 liraya ulaşıyor. Online siparişlerde ise fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Fabrikadan yaklaşık 45 liraya çıkan bir damacana su, internet üzerinden sipariş edildiğinde bazı platformlarda 660 liraya kadar yükseliyor. Böylece ürün, fabrikadan eve ulaşana kadar yaklaşık 615 liralık fiyat artışı görüyor. Bu tablo, vatandaşın bir bardak su için ortalama 7 lira ödemesine neden olurken, aynı miktarın üretim aşamasındaki maliyeti yalnızca 47 kuruş seviyesinde kalıyor.

Pet şişe sular da etkilenecek.

Pet şişe sular da etkilenecek.

Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın tüketim alışkanlıkları da değişmeye başladı. Damacana ve pet şişe su fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle daha fazla kişi musluk suyuna yönelirken, arıtma cihazlarına olan talep de artıyor. Sektör temsilcileri, özellikle Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle lojistik ve üretim maliyetlerinin yükseldiğini, bunun da su fiyatlarına yaklaşık yüzde 40 oranında zam olarak yansıdığını belirtiyor. Zam dalgası pet şişe sularda da hissediliyor. Şubat ayında market raflarında yaklaşık 26 liraya satılan 5 litrelik pet şişe su, mart ortasında 29,5 liraya çıkarken bugün 36 liraya kadar yükselmiş durumda.

Akaryakıt zamları etkili oldu.

Akaryakıt zamları etkili oldu.

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayında damacana su fiyatlarına ortalama 30 liralık yeni bir zam beklendiğini açıkladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın sektör üzerindeki baskıyı büyüttüğünü belirten Akkaya, şehir dışından gelen ve bugün yaklaşık 210 liraya satılan damacana suların 240 liraya, İstanbul memba sularının ise 130 liradan 160 liraya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Akaryakıta son dönemde yüzde 22 oranında zam geldiğini hatırlatan Akkaya, işçilik, nakliye, kira ve elektrik giderlerindeki yükselişin doğrudan su fiyatlarına yansıdığını ifade etti. İnternet üzerinden verilen siparişlerde ise ek maliyetlerin tüketiciye yüzde 13 civarında fiyat farkı olarak yansıtıldığını dile getirdi.

Artan fiyatlarla birlikte vatandaşların arıtma cihazlarına daha fazla yöneldiğini belirten Akkaya, ambalajlı su sektöründe yabancı firmaların ağırlığının arttığını ve bazı şirketlerin belirlenen su tarifelerine uymadığını da öne sürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın