Akaryakıta Gelen Zam Suya da Yansıdı: Damacana Suya Gelen Zamla 1 Bardak Su 7 TL Oldu

Artan hayat pahalılığı ve peş peşe gelen zamlar, vatandaşın temiz ve ambalajlı suya ulaşmasını da giderek zorlaştırıyor. 19 litrelik damacana su fiyatları yılbaşından bu yana ortalama 60 lira arttı. Son 5 aylık süreçte zam oranı yüzde 34 seviyesine yaklaşırken, bazı markalarda artış bunun da üzerine çıktı.

2026 yılının başında İstanbul dışından gelen 19 litrelik damacana su yaklaşık 180 liradan satılırken, aynı ürünün fiyatı mayıs itibarıyla 210 liraya yükseldi. İstanbul kaynaklı memba sularında ise fiyatlar 110 liradan 130 liraya çıktı.

Ortalama 4 kişilik bir ailenin aylık yaklaşık 8 damacana su tükettiği hesaplanırken, yalnızca içme suyu için ayrılması gereken bütçe 1.680 liraya kadar ulaştı.

Kaynak - NEFES