Türkiye'de de Mağazaları Olan Dünyaca Ünlü Marka Satılıyor: İngiliz Fonundan Sürpriz Hamle

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 12:33
Türkiye dahil dünya genelinde yüzlerce mağazası bulunan ünlü perakende zinciri Flying Tiger, İngiliz özel sermaye fonu Modella Capital tarafından satın alınıyor. Renkli İskandinav tarzı ürünleriyle tanınan dev markanın yeni dönemi için tarafların el sıkışmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Küresel perakende sektöründe kartları yeniden dağıtacak dev bir satın alma hamlesi gündeme geldi.

Türkiye’de de son dönemde mağaza ağını genişleten Danimarka merkezli ünlü ev eşyası ve tasarım zinciri Flying Tiger, İngiltere merkezli özel sermaye şirketi Modella Capital'e devredilme aşamasına girdi. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre İngiliz fon şirketi, perakende devinin mülkiyetini elinde bulunduran finansal ortaklarla yürüttüğü görüşmelerde son viraja girdi ve anlaşmaya çok yaklaştı.

Bu büyük hamle, Modella Capital'in perakende arenasındaki uluslararası gücünü ve etki alanını ciddi oranda artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık pazarında WH Smith’in perakende ağını bünyesine katarak adından söz ettiren ve bu ağı TG Jones ismiyle yeniden yapılandıran İngiliz fonu, şimdi de gözünü küresel ölçekte popüler bir markaya dikmiş durumda. Devir işlemlerinin tamamlanması için şu sıralar Flying Tiger'ın ana hissedarları konumundaki Danske Bank ve Nordea ile yürütülen pazarlıklarda son detayların konuşulduğu ifade ediliyor.

800 mağazalık dev bir operasyona sahip olan marka geçen yılın başından bu yana eski üst yöneticisi (CEO) Martin Jermiin, finans direktörü Christian Kofoed Hertz Jakobsen ve alacaklı bankaların liderlik ettiği bir konsorsiyumun idaresinde bulunuyordu. Yapılması beklenen bu yeni devir teslimle birlikte, markanın Türkiye pazarı dahil dünya genelindeki yeni büyüme ve mağaza stratejisinin nasıl şekilleneceği ise sektör genelinde merakla bekleniyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
