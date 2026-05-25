Türkiye'de de Mağazaları Olan Dünyaca Ünlü Marka Satılıyor: İngiliz Fonundan Sürpriz Hamle

Türkiye’de de son dönemde mağaza ağını genişleten Danimarka merkezli ünlü ev eşyası ve tasarım zinciri Flying Tiger, İngiltere merkezli özel sermaye şirketi Modella Capital'e devredilme aşamasına girdi. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre İngiliz fon şirketi, perakende devinin mülkiyetini elinde bulunduran finansal ortaklarla yürüttüğü görüşmelerde son viraja girdi ve anlaşmaya çok yaklaştı.

Bu büyük hamle, Modella Capital'in perakende arenasındaki uluslararası gücünü ve etki alanını ciddi oranda artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık pazarında WH Smith’in perakende ağını bünyesine katarak adından söz ettiren ve bu ağı TG Jones ismiyle yeniden yapılandıran İngiliz fonu, şimdi de gözünü küresel ölçekte popüler bir markaya dikmiş durumda. Devir işlemlerinin tamamlanması için şu sıralar Flying Tiger'ın ana hissedarları konumundaki Danske Bank ve Nordea ile yürütülen pazarlıklarda son detayların konuşulduğu ifade ediliyor.

800 mağazalık dev bir operasyona sahip olan marka geçen yılın başından bu yana eski üst yöneticisi (CEO) Martin Jermiin, finans direktörü Christian Kofoed Hertz Jakobsen ve alacaklı bankaların liderlik ettiği bir konsorsiyumun idaresinde bulunuyordu. Yapılması beklenen bu yeni devir teslimle birlikte, markanın Türkiye pazarı dahil dünya genelindeki yeni büyüme ve mağaza stratejisinin nasıl şekilleneceği ise sektör genelinde merakla bekleniyor.