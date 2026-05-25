YÖK’ten Resmi Açıklama Geldi: Kapatılan Bilgi Üniversitesi Yeniden Açıldı

“İlk süreç, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken hukuki bir işlemdi. Ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.”

Bilgi Üniversitesi’nde ne olmuştu?

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirilmişti.

Karar, öğrenciler tarafından endişeyle karşılanmıştı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, şaşkınlıklarını dile getirdi. Diğer yandan öğrenciler üniversite içinde de eylem yapmıştı.