YÖK’ten Resmi Açıklama Geldi: Kapatılan Bilgi Üniversitesi Yeniden Açıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 11:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Karar hakkında Yükseköğretim Kurulu'ndan ve YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin kapatılması kararından vazgeçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Dün gece yaşanan bu gelişmelerin ardından Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) son duruma ilişkin açıklama geldi.  

YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile '21 Mayıs tarihli İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın' yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili kayyum heyetinin raporu ve YÖK'ün değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği aktarılan açıklamada, üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısına ilişkin sürecin yakından takip edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, 'Cumhurbaşkanımızın, gençlerimizin ve ailelerinin beklentilerine ilişkin güçlü hassasiyeti doğrultusunda kamu yararı, yükseköğretim sistemimizin istikrarı ve hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden ele alınmasına ve üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmesine karar verildi' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığınca, İstanbul Bilgi Üniversitesinin mali yapısının koruma altına alındığına işaret edilen açıklamada, başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata tam uygunluk sağlandığı ve üniversitede halihazırda 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel, 1000 kısmi zamanlı akademik personel, stajyer ve çalışan öğrenci bulunduğu bilgisine yer verildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlk süreç, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken hukuki bir işlemdi. Ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.”

Bilgi Üniversitesi’nde ne olmuştu?

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirilmişti.

Karar, öğrenciler tarafından endişeyle karşılanmıştı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, şaşkınlıklarını dile getirdi. Diğer yandan öğrenciler üniversite içinde de eylem yapmıştı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
