Bu Davranışlar Partnerinde Varsa Sana Aşık Demektir!

Bu Davranışlar Partnerinde Varsa Sana Aşık Demektir!

İnci Döşer
25.05.2026 - 11:19
Aşk bazen büyük cümlelerle değil, minicik davranışlarla kendini belli eder. Seni dinleme şekli, gün içinde seni düşünmesi ya da en saçma anında bile sana gülümsemesi... Hepsi aslında kalbinin verdiği küçük sinyaller olabilir. Peki partnerinin yaptığı şeyler gerçekten aşk belirtisi mi? Bu testte sana uyan davranışları seç, partnerinin sana karşı hislerinin seviyesini öğrenelim!

Partnerin Sana Delicesine Aşık!

Partnerin Sana Delicesine Aşık!

Bu kişi sana karşı sadece hoşlantı yaşamıyor, resmen duygusal olarak sana bağlanmış durumda. Hareketlerinin çoğu artık refleks haline gelmiş. Seni düşünüyor, seni önemsiyor ve hayatının merkezine doğal şekilde yerleştiriyor. Küçük detayları hatırlaması, seni sürekli merak etmesi ve yanında farklı biri gibi davranması bunun en net göstergesi. Sana karşı yalnızca romantik değil, duygusal bir bağlılık da hissediyor. Sen üzülünce onun da etkilenmesi, yoğun anlarında bile sana dönmesi ya da seni hayatının önemli alanlarına dahil etmesi tesadüf değil. Bu kişi için sen artık sıradan biri değilsin. Kalbi çoktan sana yer açmış bile.

Partnerin Sana Güçlü Şekilde Bağlanmış!

Partnerin Sana Güçlü Şekilde Bağlanmış!

Karşındaki kişinin sana karşı ciddi duyguları var ama bunu bazen kontrollü göstermeye çalışıyor olabilir. Yine de davranışları birçok şeyi ele veriyor. Sana vakit ayırması, seni dikkatle dinlemesi ve hayatında sana özel bir alan oluşturması bunun en büyük göstergesi. Yanında rahat hissetmesi de sana güven duyduğunu gösteriyor. Duygularını her zaman büyük cümlelerle anlatmasa bile davranışlarıyla seni seçmeye devam ediyor. Bu ilişki onun için geçici bir heyecan değil. Sana alışmış değil, sana bağlanmış durumda.

Partnerin Senden Gerçekten Hoşlanıyor Ama Hala Temkinli!

Partnerin Senden Gerçekten Hoşlanıyor Ama Hala Temkinli!

Burada net bir ilgi ve hoşlanma var ama duygular henüz tam derinleşmemiş olabilir. Karşındaki kişi seni önemsiyor, seninle vakit geçirmekten keyif alıyor ve bazı davranışlarıyla sana özel hissettirmeye çalışıyor. Ama hala bazı duvarlarını tamamen indirmemiş gibi duruyor. Belki geçmiş deneyimleri yüzünden, belki de duygularını hemen açamayan biri olduğu için biraz kontrollü ilerliyor. Sana karşı boş değil ama aşkını tamamen davranışlarına bırakacak noktaya da tam gelmemiş olabilir. Yavaş ilerleyen ama zamanla güçlenebilecek bir bağ var gibi görünüyor.

Partnerin Duygularını Tam Netleştirememiş Gibi Görünüyor!

Karşındaki kişinin sana karşı ilgisi olabilir ama davranışları şu an için güçlü bir aşk enerjisi vermiyor. Bazı şeylerin eksik kalması, seni hayatına tam dahil etmemesi ya da duygusal yakınlığı yeterince göstermemesi bunun işareti olabilir. Bu seni önemsemediği anlamına gelmez ama hisleri henüz çok net görünmüyor. Belki zamana ihtiyaç duyuyor, belki de duygularından tam emin değil. Çünkü gerçekten aşık olan biri bunu en çok küçük davranışlarda belli eder. Şu an ise tablo biraz karışık görünüyor.

