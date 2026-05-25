article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kahve İle Muhteşem Giden 10 Sandviç Tarifi

etiket Kahve İle Muhteşem Giden 10 Sandviç Tarifi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.05.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hepimiz biliyoruz ki o sabah içilen ilk yudumun ya da öğleden sonraki o kısa kahve molasının yeri bir başka. Ama bazen sadece bir fincan kahve yetmez; yanına o aromayı tamamlayacak, damağımızda iz bırakacak bir eşlikçi ararız. Kurabiyelerden, keklerden sıkıldıysanız doğru yerdesiniz!

Bugün mutfağa giriyoruz ve kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyacak kahve yanı sandviç tarifleri hazırlıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Füme Somon ve Krem Peynirli Simit Sandviç

1. Füme Somon ve Krem Peynirli Simit Sandviç

Kahvenin o kendine has aromasına eşlik edecek en klasik ve belki de en sevilen seçeneklerden biriyle başlayalım; füme somon ve krem peynirli simit sandviç. Taze, çıtır çıtır bir simidin ya da bagel’ın arasına bolca sürülen krem peyniri, üzerine dizilen incecik füme somon dilimleri ve ferahlık katması için eklenen taze dereotu, özellikle sabah saatlerinde tercih edilen sert bir filtre kahveyle muazzam bir denge yakalar.

2. İncir ve Brie Peyniri

2. İncir ve Brie Peyniri

Bu ikiliye başta şüpheyle bakabilirsin ama tatlıyla tuzlunun o efsane uyumunu burada göreceksin. Çıtır bir ekmeğin üzerine yumuşacık Brie peyniri ve onun üstüne de şöyle birkaç parça incir... Sütlü bir latte içerken bu sandviçten bir ısırık almak, tatlı ihtiyacını karşılayacak.

3. Klasik Pesto Mozzarella

3. Klasik Pesto Mozzarella

Akdeniz lezzetlerinden vazgeçemeyenler için klasik pesto mozzarella, nam-ı diğer Caprese sandviç, espresso bazlı içeceklerin en yakın dostudur. Ciabatta ekmeğinin içine sürülen yoğun aromalı pesto sosu, taze mozzarella dilimleri ve güneşin tadını saklayan kurutulmuş domatesler, bir Americano veya Latte'nin yanında adeta bir lezzet şöleni yaratır.

4. Hindi Füme ve Avokado Ezmeli Tam Tahıllı

4. Hindi Füme ve Avokado Ezmeli Tam Tahıllı

Daha hafif ve sağlıklı bir alternatif peşindeyseniz, hindi füme ve avokado ezmeli tam tahıllı sandviç tam size göre. Olgunlaşmış bir avokadoyu ezip üzerine biraz pul biber ve çörek otu ekleyerek hazırladığınız bu baz, üzerine eklenen kaliteli hindi füme dilimleriyle birleşince, yumuşak içimli bir Flat White veya sade bir kahvenin damakta bıraktığı keskinliği harika bir şekilde dengeler.

5. Hellim ve Közlenmiş Biberli Sandviç

5. Hellim ve Közlenmiş Biberli Sandviç

Geleneksel tatlardan kopamayanlar, özellikle de Türk kahvesi müptelaları için ızgara hellim ve közlenmiş biberli sandviç gerçek bir kurtarıcı. Şöyle güzel bir bazlamanın ya da köy ekmeğinin arasına kızarmış sıcak hellim peyniri ve dumanı üzerinde közlenmiş kapya biber girdiğinde, Türk kahvesinin o ağır ve yoğun karakterine harika bir arkadaş oluyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Haşlanmış Yumurtalı ve Hardallı

6. Haşlanmış Yumurtalı ve Hardallı

Kahvaltı ile öğle yemeği arasında muazzam bir köprü kuruyor. Yumurtaları tam istediğin kıvamda haşlayıp, hafif acı bir hardal ve biraz labneyle karıştırarak hazırladığın o karışımı çıtır bir baget ekmeğine sürdüğünde, yanına en çok Americano yakışıyor. Hardalın o keskin tadı, kahvenin acılığını öyle güzel bir seviyeye çekiyor ki yedikçe iştahın açılıyor.

7. Lor Peynirli ve Çilekli

7. Lor Peynirli ve Çilekli

Biraz da tatlı-tuzlu dengesini sevenlere hitap edelim; mesela lor peynirli ve taze çilekli sandviç, sütlü kahve sevenler için resmen bir ödül gibi. Brioche ekmeği gibi yumuşacık bir ekmeğin içinde o taze lorun hafifliği ve çileğin ferahlığı, latte veya cappuccino'nun sütlü dokusuyla birleşince hafif bir pastayı andıran bir deneyim sunuyor.

8. Fıstık Ezmeli ve Muzlu

8. Fıstık Ezmeli ve Muzlu

Eğer spor öncesi ya da çok yoğun bir gündeysen, fıstık ezmeli ve muzlu sandviç sana ihtiyacın olan o enerjiyi kahveyle beraber verecektir. Özellikle Cold Brew gibi soğuk kahvelerin yanına bu yoğun fıstık ezmesi tadı o kadar çok yakışıyor ki hem doyuyor hem de ferahlıyorsun.

9. Keçi Peynirli ve İncir Reçelli

9. Keçi Peynirli ve İncir Reçelli

Listenin sonlarına doğru daha sofistike bir şeyler ararsan, keçi peynirli ve incir reçelli bageti mutlaka denemelisin. Keçi peynirinin o keskin ve karakterli tadı ile incir reçelinin yoğun şekerli yapısı, Etiyopya gibi çiçeksi ve aromatik kahvelerin her yudumunda yeni bir tat keşfetmeni sağlıyor.

10. Mantarlı ve Kaşarlı

10. Mantarlı ve Kaşarlı

Son olarak, dışarıda yağmur yağarken ya da evde battaniye altında film izlerken canın bir kahve çektiyse, yanına mantarlı ve bol kaşarlı sıcak bir sandviç yapmalısın. Sote mantarların o toprak kokusu ve ekmeğin içinden sarkan erimiş kaşarlar, Moka Pot ile demlenmiş dumanı üstünde bir kahveyle birleşince ortaya dünyanın en huzurlu eşleşmesi çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın