article/comments
article/share
Haberler
Video
"Çocuk Sen Nereden Çıktın Karşıma?": Harçlığını Çıkarmak İçin Satış Yapan Miniğin Sözleri Muhabiri Şaşırttı

"Çocuk Sen Nereden Çıktın Karşıma?": Harçlığını Çıkarmak İçin Satış Yapan Miniğin Sözleri Muhabiri Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 11:46

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen çocuklar yaşlarının çok ötesinde bir olgunluğa sahip olabiliyorlar. Hayat mücadelesine, ticaretin ve sokağın içine erken yaşta giren çocuklar; sadece teorik bilgiyle büyüyen akranlarına göre insanları, sistemi ve hayatın akışını çok daha erken çözüyorlar. Bazen öyle bir an oluyor ki bir çocuğun ağzından çıkan tek bir cümle, yetişkinlerin sayfalarca anlatamadığı gerçekleri bir ayna gibi yüzümüze vuruyor. Böyle çocukları izlediğimizde içimizi hem bir umut hem de hafif bir burukluk kaplıyor.

'Gece Muhabiri'nin mikrofon uzattığı küçük bir çocuk, eğitim sistemi ve rap müzik dünyasına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Harçlığını çıkarmak için tezgah açıp satış yapan çocuk, okul ortalamasının 99 olduğunu söyleyerek muhabiri şaşkına çevirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Çocuk sen nereden çıktın karşıma?"

"Çocuk sen nereden çıktın karşıma?"

Muhabirin 'Okul nasıl gidiyor?' sorusuna büyük bir doğallıkla '99 ortalamam var' yanıtını veren küçük çocuk, akademik başarısıyla ilk sinyali verdi. Muhabirin 'Türkiye ortalamasının üstündesin, farkındasın değil mi?' şeklindeki övgü dolu şaşkınlığı ise sohbetin seyrini daha da derinleştirdi.

Rap müzik dinlediğini ve Ceza’yı çok sevdiğini belirten küçük dahi, günümüzün popüler rap figürleri sorulduğunda ise adeta bir sosyolog gibi konuştu. Son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5 hakkında gelen soruya şu sert ve net eleştiriyi getirdi:

'Yok abi... Terbiyesizliği sanat olarak insanlara sunuyorlar yani. 4 tane şarkı cümlesine baksanız anlarsınız zaten. Memlekette artık havlasam bile rapçi yapıyorlar.'

Çocuğun yaşından büyük, derin ve analiz yeteneği yüksek cevapları karşısında hayranlığını gizleyemeyen muhabir, 'Anlat sen ya, sabaha kadar anlat ben dinlerim seni' diyerek mikrofonu çocuğa bıraktı. O anlar dinleyenleri de duygulandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın