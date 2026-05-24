Kalp Doktoru Dr. Türker Pabuçcu Açıkladı: Giderek Artan Erken Yaşta Kalp Krizinin Asıl Sebebi Ne?

Kalp sağlığı, modern yaşamın koşturmacası içinde çoğumuzun ihmal ettiği bir durum. Ancak en ufak bir aksaklıkta hayatı durma noktasına getiren en kritik sağlık problemlerinden biri. Özellikle genç yaşlarda görülen kalp krizleri, toplumsal farkındalığın ne kadar hayati olduğunu bizlere her gün acı tecrübelerle hatırlatıyor. Erken yaşta yaşanan kalp rahatsızlıkları sadece genetik faktörlerle değil, hücresel düzeydeki bazı eksikliklerle de doğrudan ilişkilidir.
Sosyal medyada yaptığı bilgilendirici paylaşımlarla bilinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Pabuçcu, erken yaşta geçirilen kalp krizlerinin arkasındaki gizli tehlikelere ve nedenlere dikkat çekti. Dr. Pabuçcu, kriz anından bir saat öncesine ait hasta görüntüleri üzerinden yaptığı analizle, vücudun aslında çok önceden alarm vermeye başladığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.
Sebep 'metilasyon eksikliği' olabilir!
