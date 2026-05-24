Kalp Doktoru Dr. Türker Pabuçcu Açıkladı: Giderek Artan Erken Yaşta Kalp Krizinin Asıl Sebebi Ne?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 09:40 Son Güncelleme: 24.05.2026 - 09:43

Kalp sağlığı, modern yaşamın koşturmacası içinde çoğumuzun ihmal ettiği bir durum. Ancak en ufak bir aksaklıkta hayatı durma noktasına getiren en kritik sağlık problemlerinden biri. Özellikle genç yaşlarda görülen kalp krizleri, toplumsal farkındalığın ne kadar hayati olduğunu bizlere her gün acı tecrübelerle hatırlatıyor. Erken yaşta yaşanan kalp rahatsızlıkları sadece genetik faktörlerle değil, hücresel düzeydeki bazı eksikliklerle de doğrudan ilişkilidir.

Sosyal medyada yaptığı bilgilendirici paylaşımlarla bilinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Pabuçcu, erken yaşta geçirilen kalp krizlerinin arkasındaki gizli tehlikelere ve nedenlere dikkat çekti. Dr. Pabuçcu, kriz anından bir saat öncesine ait hasta görüntüleri üzerinden yaptığı analizle, vücudun aslında çok önceden alarm vermeye başladığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/kalpci.doktor/
Sebep 'metilasyon eksikliği' olabilir!

Erken yaşta kalp krizi geçirenlerin hücresel mekanizmaları incelendiğinde, genellikle 'metilasyon eksikliği' adı verilen biyokimyasal bir aksaklıkla karşılaşılıyor. Metilasyon sistemi, kalp damarlarının iç çeper temizliğini tıpkı bir borunun içini temizleyen mekanizma gibi yürüterek plak oluşumunu ve damar darlıklarını önleyen en önemli faktörlerden biridir. Genetik olarak yavaş çalışan bir metilasyon sistemine sahip olan kişilerde, damar tıkanıklıklarının yanı sıra kronik yorgunluk, enerji düşüklüğü ve beyin sisi gibi yaşam kalitesini düşüren semptomlar çok daha sık gözlemleniyor.

Bu durumla mücadele etmek ve kalp sağlığını korumak için neler yapılabilir?

1. Folat Zengini Gıdalar Tüketmek

Metilasyon sistemini aktif çalıştırmanın en doğal yolu gıdalarla folat alımını artırmaktır. Bolca folat içeren ve tüketilmesi önerilen besinler:

  • Ispanak

  • Roka

  • Kuşkonmaz

2. Doğru Takviye Formunu Seçmek (5-MTHF)

Genetik olarak şanssız olan kişilerin vücudu, dışarıdan normal folat alsa bile bunu aktif forma çevirmekte zorlanır. Bu nedenle metilasyon eksikliğini gidermek için takviye kullanılacaksa, folatın aktif formu olan 5-MTHF (5-Metil Folat) tercih edilmelidir.

3. Kompleks Formları Tercih Etmek

Özellikle Benfotiamin (B1 vitamininin yağda çözünen formu) eklenmiş olan kompleks 5-MTHF takviyeleri, metilasyon sistemine çok daha fazla katkı sağlamaktadır.

4. Homosistein Seviyesini Kontrol Ettirmek

Kanda homosistein yüksekliği, metilasyon eksikliğinin en önemli bulgularından biridir. Eğer homosistein seviyeniz yüksekse, Benfotiamin ve 5-Metil Folat takviyelerinin önemi ve gerekliliği daha da artmaktadır.

⚠️ Önemli Not: Videonun sonunda da vurgulandığı gibi, bu tür takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı ve gerekli kan tahlillerini yaptırmalısınız. Vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu en doğru şekilde hekiminiz belirleyecektir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
