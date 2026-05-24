Kalp Doktoru Dr. Türker Pabuçcu Açıkladı: Giderek Artan Erken Yaşta Kalp Krizinin Asıl Sebebi Ne?

Erken yaşta kalp krizi geçirenlerin hücresel mekanizmaları incelendiğinde, genellikle 'metilasyon eksikliği' adı verilen biyokimyasal bir aksaklıkla karşılaşılıyor. Metilasyon sistemi, kalp damarlarının iç çeper temizliğini tıpkı bir borunun içini temizleyen mekanizma gibi yürüterek plak oluşumunu ve damar darlıklarını önleyen en önemli faktörlerden biridir. Genetik olarak yavaş çalışan bir metilasyon sistemine sahip olan kişilerde, damar tıkanıklıklarının yanı sıra kronik yorgunluk, enerji düşüklüğü ve beyin sisi gibi yaşam kalitesini düşüren semptomlar çok daha sık gözlemleniyor.

Bu durumla mücadele etmek ve kalp sağlığını korumak için neler yapılabilir?

1. Folat Zengini Gıdalar Tüketmek

Metilasyon sistemini aktif çalıştırmanın en doğal yolu gıdalarla folat alımını artırmaktır. Bolca folat içeren ve tüketilmesi önerilen besinler:

Ispanak

Roka

Kuşkonmaz

2. Doğru Takviye Formunu Seçmek (5-MTHF)

Genetik olarak şanssız olan kişilerin vücudu, dışarıdan normal folat alsa bile bunu aktif forma çevirmekte zorlanır. Bu nedenle metilasyon eksikliğini gidermek için takviye kullanılacaksa, folatın aktif formu olan 5-MTHF (5-Metil Folat) tercih edilmelidir.

3. Kompleks Formları Tercih Etmek

Özellikle Benfotiamin (B1 vitamininin yağda çözünen formu) eklenmiş olan kompleks 5-MTHF takviyeleri, metilasyon sistemine çok daha fazla katkı sağlamaktadır.

4. Homosistein Seviyesini Kontrol Ettirmek

Kanda homosistein yüksekliği, metilasyon eksikliğinin en önemli bulgularından biridir. Eğer homosistein seviyeniz yüksekse, Benfotiamin ve 5-Metil Folat takviyelerinin önemi ve gerekliliği daha da artmaktadır.