1000 Yıl Önce Longevity’i Konuşan Adam: İbn-i Sina’nın Şaşırtıcı Hayatı

Bugün dünyanın en pahalı sağlık merkezlerinde, longevity kliniklerinde ve wellness otellerinde aynı soru soruluyor:

Daha uzun, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam mümkün mü?

Yapay zekâ destekli sağlık sistemleri, genetik analizler, biyolojik yaş ölçümleri ve kişiselleştirilmiş beslenme programları bu soruya cevap arıyor.

Ancak pek az kişi biliyor ki bundan yaklaşık bin yıl önce Orta Asya’da yaşayan bir bilim insanı da aynı soruların peşindeydi.

Onun adı İbn-i Sina’ydı.

Batı dünyasının onu tanıdığı isimle:

Avicenna.

Sadece bir doktor değildi.

Filozof, astronom, matematikçi, fizikçi, şair ve araştırmacıydı.

Ve birçok tarihçiye göre insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük hekimlerden biriydi.

Yazdığı eserler Avrupa üniversitelerinde yüzyıllar boyunca okutuldu.

Tıp anlayışı modern tıbbın temel taşlarından biri haline geldi.

Daha da ilginci, sağlıklı yaşam konusunda ortaya koyduğu birçok fikir bugün 'longevity' başlığı altında yeniden keşfediliyor.

İşte ölümünün üzerinden yaklaşık bin yıl geçmiş olmasına rağmen fikirleri hâlâ yaşayan adamın hikâyesi...