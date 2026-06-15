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1000 Yıl Önce Longevity’i Konuşan Adam: İbn-i Sina’nın Şaşırtıcı Hayatı

etiket 1000 Yıl Önce Longevity’i Konuşan Adam: İbn-i Sina’nın Şaşırtıcı Hayatı

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
15.06.2026 - 23:17
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Bugün dünyanın en pahalı sağlık merkezlerinde, longevity kliniklerinde ve wellness otellerinde aynı soru soruluyor:

Daha uzun, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam mümkün mü?

Yapay zekâ destekli sağlık sistemleri, genetik analizler, biyolojik yaş ölçümleri ve kişiselleştirilmiş beslenme programları bu soruya cevap arıyor.

Ancak pek az kişi biliyor ki bundan yaklaşık bin yıl önce Orta Asya’da yaşayan bir bilim insanı da aynı soruların peşindeydi.

Onun adı İbn-i Sina’ydı.

Batı dünyasının onu tanıdığı isimle:

Avicenna.

Sadece bir doktor değildi.

Filozof, astronom, matematikçi, fizikçi, şair ve araştırmacıydı.

Ve birçok tarihçiye göre insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük hekimlerden biriydi.

Yazdığı eserler Avrupa üniversitelerinde yüzyıllar boyunca okutuldu.

Tıp anlayışı modern tıbbın temel taşlarından biri haline geldi.

Daha da ilginci, sağlıklı yaşam konusunda ortaya koyduğu birçok fikir bugün 'longevity' başlığı altında yeniden keşfediliyor.

İşte ölümünün üzerinden yaklaşık bin yıl geçmiş olmasına rağmen fikirleri hâlâ yaşayan adamın hikâyesi...

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Her Şey Buhara Yakınlarında Başladı

Her Şey Buhara Yakınlarında Başladı

Yıl 980.

Bugünkü Özbekistan sınırları içinde bulunan Afşana köyünde bir çocuk dünyaya geldi.

Babası devlet görevlisiydi ve dönemin bilim çevreleriyle yakın ilişkileri vardı.

O dönemde Buhara, İslam dünyasının en önemli kültür ve bilim merkezlerinden biriydi.

Avrupa'nın büyük bölümü Orta Çağ'ın karanlık dönemlerini yaşarken Buhara'da astronomi, matematik, tıp ve felsefe üzerine çalışmalar yapılıyordu.

İbn-i Sina işte böyle bir ortamda büyüdü.

Henüz çocuk yaşlarda olağanüstü bir zekâya sahip olduğu anlaşıldı.

Daha 10 Yaşındayken Herkesi Şaşırtıyordu

Kaynaklara göre İbn-i Sina 10 yaşına geldiğinde Kur'an'ı ezberlemişti.

Ancak onu farklı yapan sadece hafızası değildi.

Merakı sınır tanımıyordu.

Mantık, matematik, geometri, astronomi ve felsefe üzerine çalışıyordu.

Dönemin en önemli hocalarından ders aldı.

Fakat bir süre sonra öğretmenlerinin anlatabileceklerinden daha fazlasını öğrenmeye başladı.

Kendi kendine araştırıyor, okuyup sorguluyordu.

Yıllar sonra yazdığı hatıratında bazı kitapları onlarca kez okuduğunu anlatacaktı.

Bugün 'ömür boyu öğrenme' dediğimiz kavramın yaşayan örneklerinden biriydi.

18 Yaşında Saray Hekimi Oldu

18 Yaşında Saray Hekimi Oldu

Henüz 18 yaşındayken dönemin hükümdarlarından Nuh bin Mansur ciddi şekilde hastalandı.

Birçok hekim çözüm bulamadı.Genç İbn-i Sina ise hükümdarı tedavi etmeyi başardı.

Bu olay hayatını değiştirdi.Sarayın kapıları ona açıldı.

En büyük ödül ise para değil, bilgi oldu.

Saray kütüphanesine erişim hakkı kazandı.

Burada yüzlerce hatta binlerce el yazması eser okudu.

Kendisini geliştirmeye devam etti.

Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinde bile bulunamayacak kadar geniş bir bilgi hazinesine ulaşmıştı.

Dünyanın En Ünlü Tıp Kitaplarından Birini Yazdı

İbn-i Sina'nın en büyük eseri:

El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu).

Bu eser sadece bir tıp kitabı değildi.

Adeta dönemin tüm sağlık bilgisini sistemli hale getiren dev bir ansiklopediydi.

İlaçlar, hastalıklar, teşhis yöntemleri, anatomi, hijyen ve tedavi yöntemleri ayrıntılı biçimde anlatılıyordu.

Kitap kısa sürede İslam dünyasının dışına çıktı. Latinceye çevrildi.

Ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

 

Avrupa Üniversitelerinin Gizli Hocası Oldu

Avrupa Üniversitelerinin Gizli Hocası Oldu

Paris.Bologna.Padova.Montpellier.Leuven.

Avrupa'nın en prestijli üniversitelerinde yüzyıllar boyunca aynı kitap okutuldu:

Canon Medicinae.

Yani İbn-i Sina'nın Kanun'u.

Bazı üniversitelerde 17. yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak kullanıldı.

Düşünün...

Orta Asya'da doğan bir bilim insanının fikirleri, yüzlerce yıl boyunca Avrupa'da doktor yetiştiriyordu.

Bugün bile tıp tarihinin en etkili eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Hastalıkları Değil, İnsanları Tedavi Ediyordu

İbn-i Sina'nın en dikkat çekici yönlerinden biri hastaya bakış açısıydı.

Ona göre insan sadece bir beden değildi.

Zihin, ruh ve beden birbirine bağlıydı.

Bir insanın yaşam biçimi, beslenmesi, uyku düzeni, duygusal durumu ve çevresi sağlığını doğrudan etkiliyordu.

Bugün buna:

Holistik sağlık yaklaşımı diyoruz.

İbn-i Sina ise bunu yaklaşık bin yıl önce savunuyordu.

Bu nedenle birçok tarihçi onu modern bütüncül tıbbın öncülerinden biri olarak görür.

Beslenmenin Gücünü Çok Erken Fark Etmişti

Beslenmenin Gücünü Çok Erken Fark Etmişti

Bugün longevity uzmanları sürekli aynı konulardan bahsediyor:

  • Doğru beslenme 

  • Ölçülü yemek 

  • Sindirim sağlığı 

  • Kişiye uygun diyet 

İbn-i Sina da benzer görüşlere sahipti.

Aşırı yemenin hastalıklara yol açabileceğini söylüyordu.

Besinlerin özelliklerini inceliyor, bazı hastalıklarda özel beslenme programları öneriyordu.

Ona göre ilaçtan önce yaşam tarzı önemliydi.

Bu yaklaşım günümüz koruyucu tıp anlayışının temel ilkelerinden biridir.

Hareketin ve Uykunun Sağlık İçin Vazgeçilmez Olduğunu Söylüyordu

İbn-i Sina'nın eserlerinde fiziksel hareketin önemi sık sık vurgulanır.

Düzenli egzersizin bedeni güçlendirdiğini düşünüyordu.

Aynı şekilde kaliteli uykunun sağlık üzerindeki etkilerini de anlatıyordu.

Bugün bilim dünyası:

  • Kas sağlığı 

  • Kardiyovasküler sistem 

  • Beyin fonksiyonları 

  • Uzun yaşam için hareket ve uykunun kritik önem taşıdığını söylüyor.

İbn-i Sina bunu yaklaşık bin yıl önce gözlemlemişti.

Bugünün Longevity Merkezleriyle Ortak Noktaları

Bugünün Longevity Merkezleriyle Ortak Noktaları

Modern longevity merkezlerinde neler görüyoruz?

  • Kişiselleştirilmiş sağlık programları 

  • Beslenme danışmanlığı 

  • Hareket terapileri 

  • Uyku optimizasyonu 

  • Stres yönetimi 

  • Koruyucu tıp uygulamaları 

İbn-i Sina'nın sağlık anlayışına baktığımızda şaşırtıcı bir benzerlik görüyoruz.

Elbette o dönemde genetik testler veya yapay zekâ yoktu.

Ancak temel soru aynıydı:

İnsan daha sağlıklı ve daha uzun nasıl yaşayabilir?

İbn-i Sina'nın büyüklüğü de burada yatıyor.

Teknolojinin olmadığı bir çağda doğru soruları sormayı başarmıştı.

Ölümünden Sonra Bile Yaşamaya Devam Eden Adam

İbn-i Sina 1037 yılında Hemedan'da hayatını kaybetti.

Sadece 57 yaşındaydı.

Ancak geride yaklaşık 450 eser bıraktı.

Tıp, felsefe, astronomi, mantık ve bilim üzerine yazdığı çalışmalar yüzyıllar boyunca insanlığı etkiledi.

Bugün dünyanın birçok yerinde hastaneler, üniversiteler ve araştırma merkezleri onun adını taşıyor.

Adı hâlâ bilim tarihinin en parlak yıldızları arasında anılıyor.

Bugün biyolojik yaşımızı ölçebiliyor, genlerimizi analiz edebiliyor ve yapay zekâdan sağlık tavsiyesi alabiliyoruz.

Teknoloji değişti. Araçlar değişti.

Ama insanlığın temel sorusu değişmedi:

'Daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha uzun bir yaşam mümkün mü?'

İbn-i Sina bundan yaklaşık bin yıl önce bu sorunun peşine düşmüştü.

Belki de onu bu kadar büyük yapan şey yazdığı kitaplardan çok, sormaya cesaret ettiği sorulardı.

Ve belki de bugün 'longevity' diye konuştuğumuz birçok şeyin kökleri, bin yıl önce Buhara'dan yola çıkan o meraklı genç hekimin düşüncelerinde saklıdır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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