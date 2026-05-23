Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'ndan Bayram Uyarısı: Kurban Etini Nasıl Saklanmalı?

Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok kişinin aklında etleri saklama meselesi var. Kesilen etlerin bereketi her eve mutluluk getirirken, işin mutfak ve saklama boyutu büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bayram günü koşturmacasında etleri hemen en yakın kasaba götürüp kıyma çektirmek en pratik çözüm gibi görünse de aslında etin kalitesini ve sağlığını doğrudan tehlikeye atan büyük bir risk barındırıyor. Birçok aile, etin kıymaya dönüştüğünde dondurucuda daha az yer kaplayacağını ve kullanımının kolay olacağını düşünerek bu hataya düşüyor.

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, eti en doğru ve sağlıklı şekilde muhafaza etmenin yollarını detaylarıyla aktardı. Uzmanın, kıyma ve kuşbaşı et arasındaki ömür farkını ve etin işlenme biçiminin mikrobiyolojik sonuçlarını anlattığı videosu, bayram öncesi mutfakta doğru bilinen yanlışlar konusunda aydınlattı.