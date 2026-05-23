Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'ndan Bayram Uyarısı: Kurban Etini Nasıl Saklanmalı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 14:03

Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok kişinin aklında etleri saklama meselesi var. Kesilen etlerin bereketi her eve mutluluk getirirken, işin mutfak ve saklama boyutu büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bayram günü koşturmacasında etleri hemen en yakın kasaba götürüp kıyma çektirmek en pratik çözüm gibi görünse de aslında etin kalitesini ve sağlığını doğrudan tehlikeye atan büyük bir risk barındırıyor. Birçok aile, etin kıymaya dönüştüğünde dondurucuda daha az yer kaplayacağını ve kullanımının kolay olacağını düşünerek bu hataya düşüyor.

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, eti en doğru ve sağlıklı şekilde muhafaza etmenin yollarını detaylarıyla aktardı. Uzmanın, kıyma ve kuşbaşı et arasındaki ömür farkını ve etin işlenme biçiminin mikrobiyolojik sonuçlarını anlattığı videosu, bayram öncesi mutfakta doğru bilinen yanlışlar konusunda aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DYoeDc...
Peki, gıda güvenliği açısından kurban etini kıyma yapmak yerine kuşbaşı formunda saklamak neden hayati bir önem taşıyor? Gelin bayram öncesinde doğru bildiğimiz yanlışları düzeltelim;

Çiğ etin dış yüzeyi, kesim ve parçalama aşamalarında havayla ve çevreyle temas ettiği için ne kadar dikkat edilirse edilsin belirli miktarda mikroorganizma barındırır. Et kuşbaşı olarak doğrandığında bu mikroplar sadece dış yüzeyde sınırlı kalır ve etin iç kısımlarına nüfuz edemez. Ancak o parça etler kıyma makinesine atılıp çekildiği an, dış yüzeydeki tüm bakteriler etin her hücresine, yani altına üstüne homojen bir şekilde dağılarak tamamen içe bulaşır ve etin havayla temas eden yüzey alanı milyonlarca kat genişler. Bu durum, dondurucudan çıkarılan kıymanın çok daha hızlı bozulmasına neden olur; bu sebeple buzdolabının normal gözünde kıymanın ömrü sadece 1-2 günle sınırlıyken, kuşbaşı et 3-4 gün boyunca güvenle bekletilebilir. Derin dondurucuda ise durum daha da farklı. Dondurulmuş kıyma dondurucuda en fazla 3-4 ay kaliteden ödün vermeden saklanabilirken, kuşbaşı olarak poşetlenen etler 4 ila 12 ay arasında tazeliğini koruyabilir. Hem emeğinizi israf etmemek hem de ailenizin sağlığını korumak için kurban etlerinizi dondurucuya mutlaka kuşbaşı olarak porsiyonlayıp kaldırmalısınız.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
