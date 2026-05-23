Şevket Çoruh 20 Sezon Süren Arka Sokaklar'ın Final Yaptığını Duyurdu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2026 - 14:02
Mesut Komiser karakteriyle uzun yıllardır izleyicinin karşısına çıkan Şevket Çoruh, 20 yılı aşkın süredir Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın final yaptığını duyurarak yapım ve yayın ekibine teşekkür etti. Dizinin final mi yoksa sezon finaline mi gideceği üzerine pek çok haber çıkmıştı.

2006 yılından beri seyirciyle buluşan polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın durumu merak ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş'ın aktardığında göre dizinin final yapacağı açıklanmıştı. Oyunculara yeni projeleri değerlendirmeleri söylendi ancak kısa süre sonra karar askıya alındı ve bunun bir sezon finali olacağı bilgileri medyada dolaştı.

Dizinin akıbetiyle ilgili son noktayı uzun yıllardır Mesut Komiser rolüyle fenomen olan Şevket Çoruh koydu.

Çoruh, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler.' ifadelerini kullanarak bunun nihai bir final olduğunu ifade etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
