Gelecekteki Servetini Hangi Alışkanlık Yok Ediyor?

miray soysal - Onedio Üyesi
23.05.2026 - 14:01
Hepimiz daha rahat, daha özgür ve finansal kaygılardan uzak bir gelecek hayal ediyoruz. Ama bazen, hiç farkında olmadan yaptığımız o küçücük günlük seçimler, gelecekteki servetimizden ince ince çalıyor... Bu testle, gelecekteki cüzdanının en büyük gizli düşmanını bulmaya ne dersin? 

O zaman seni teste alıyoruz.👇🏻

1. İlk sorumuzla başladık bile! Eline aniden iyi bir miktar ekstra para geçse ilk ne yaparsın?

2. Yorucu bir gün sonunda yemek işini genelde mutfakta mı çözersin, yoksa dışarıdan söylemek mi daha cazip gelir?

3. Canın sıkıldığında alışveriş yapmak sana ne kadar iyi geliyor? Puanla bakalım!

4. Hiç kullanmadığın ama her ay kartından çekilen aboneliklerin (uygulama, platform, spor salonu) var mı?

5. Hazır yaz ayı geliyor. Bu sene tatil için tercihin hangisi olacak?

6. İtiraf et bakalım! İndirim gördüğünde gerçekten ihtiyacın olmasa bile alışveriş yapma isteğin artıyor mu?

7. Arkadaş grubuyla dışarıdasın, herkes ne yiyeceğini seçiyor. Senin tercihin büyük ihtimalle hangisi olurdu?

8. Son olarak, 10 yıl sonraki finansal durumunu düşündüğünde içinde nasıl bir his uyanıyor?

Duygularınla cüzdanın arasındaki o ince çizgiyi kaybetmen!

Üzgün olduğunda, çok sevindiğinde ya da sadece yorucu bir günün ardından 'bunu hak ettim' diyerek yaptığın o küçük harcamalar, aslında birleşip koca bir dağ oluyor. Kendini ödüllendirmek elbette en doğal hakkın, buna kimse itiraz edemez. Ama anlık mutlulukların, gelecekteki büyük finansal özgürlüklerini elinden almasına izin verme. Harcama yapmadan önce derin bir nefes alıp 'Buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa sadece hislerimi mi yatıştırıyorum?' diye sormak tüm hayatını değiştirebilir.

Gelecekteki servetini yok eden hiçbir sinsi alışkanlığın yok!

Seni gerçekten tebrik etmek gerek, çünkü  Adımlarını sağlam basıyor, ne istediğini çok iyi biliyor ve bütçeni bir usta gibi yönetiyorsun. Tasarruf yapmanın seni hayattan koparmadığını, aksine gelecekteki huzurun için en büyük yatırım olduğunu çoktan kavramışsın. Sadece minik bir tavsiye: Arada sırada ipleri biraz gevşetip bugünün tadını çıkarmayı, kendini o çok istediğin küçük şeylerle ödüllendirmeyi unutma. Finansal disiplinin harika ama bu yolculuğun keyfini sürmek de en az varış noktası kadar değerli!

"Hayat bir gün, o da bugün!" felsefesinin en tatlı ama finansal olarak en tehlikeli temsilcisi sensin!

Deneyimlere, gezmeye, eğlenmeye o kadar aşıksın ki, yarın hiç gelmeyecekmiş gibi harcıyorsun. Senin servetini yok eden alışkanlığın, gelecekteki o yorgun halini bugünden hiç hesaba katmaman. Anı yaşamak, hayatın tadını çıkarmak harika bir şey; bu enerjine hayran kalmamak elde değil. Ancak gelecekte de aynı konforla anı yaşayabilmek için bugünden kendine küçük güvenlik ağları örmen gerekiyor.

"Yarın Başlarım" Sendromu

Senin servetinin en büyük düşmanı ne devasa lüks harcamalar ne de şatafatlı bir hayat; senin asıl düşmanın 'zaman' ve yüzleşmekten kaçtığın 'ufak tefek' sızıntılar! Birikim yapman veya harcamalarını düzene sokman gerektiğini çok iyi biliyorsun ama o meşhur 'önümüzdeki ay kesin başlıyorum' cümlesi yakanı bir türlü bırakmıyor. İptal edilmeyen abonelikler, hesaplanmayan minik masraflar damlaya damlaya göl olmak yerine gölünü kurutuyor. Unutma, en kötü plan bile plansızlıktan iyidir; bugün tıkayacağın o minik sızıntılar, gelecekteki sana kocaman bir rahat nefes aldıracak.

