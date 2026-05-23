Gelecekteki Servetini Hangi Alışkanlık Yok Ediyor?

Üzgün olduğunda, çok sevindiğinde ya da sadece yorucu bir günün ardından 'bunu hak ettim' diyerek yaptığın o küçük harcamalar, aslında birleşip koca bir dağ oluyor. Kendini ödüllendirmek elbette en doğal hakkın, buna kimse itiraz edemez. Ama anlık mutlulukların, gelecekteki büyük finansal özgürlüklerini elinden almasına izin verme. Harcama yapmadan önce derin bir nefes alıp 'Buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa sadece hislerimi mi yatıştırıyorum?' diye sormak tüm hayatını değiştirebilir.