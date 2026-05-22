article/comments
article/share
Haberler
Finans
Esnaf Kefalet Kredisi Nedir, Şartları Nelerdir? 2026 Güncel Rehber

etiket Esnaf Kefalet Kredisi Nedir, Şartları Nelerdir? 2026 Güncel Rehber

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Esnaf olmak bazen aynı anda hem patron hem muhasebeci hem de bugün işler nasıl acaba diye düşünen kişi olmak demek. Hele iş büyütme planları devreye girince bir destek lazım ama faizler de korkutuyor düşüncesi hemen kapıyı çalıyor. İşte tam bu noktada birçok küçük işletmenin radarına giren sistemlerden biri de Esnaf Kefalet Kredisi oluyor. Ama tabii kim alabiliyor, şartları neler, süreç nasıl işliyor gibi soruları da beraberinde geliyor. Hazırsan 2026 güncel bilgilerle Esnaf Kefalet Kredisi dünyasına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce bir kayıtlar tam olsun kısmı bu işin temel şartı.

Esnaf Kefalet Kredisi kullanabilmek için öncelikle T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bunun yanında aktif vergi levhası, esnaf sicil kaydı ve oda kaydı şartı aranıyor. 2026 itibarıyla birçok bölgede en az 3 aylık faaliyet süresi yeterli görülüyor ancak bazı kooperatifler hala 1 yıllık faaliyet isteyebiliyor. Ayrıca işletmenin veya ikamet adresinin bağlı olunan kooperatif bölgesinde bulunması gerekiyor. Sistem kısaca gerçekten aktif çalışan bir işletme misin kısmını görmek istiyor.

Banka tarafı da bu kredi düzenli ödenir mi diye kontrol ediyor.

Kredi notu burada önemli detaylardan biri. Çok yüksek bir puan şart olmasa da riskli seviyede kredi geçmişi süreci zorlaştırabiliyor. Özellikle yakın dönemde ciddi icra, vergi borcu veya düzensiz ödeme varsa başvuru daha detaylı incelenebiliyor. Bazı durumlarda kefil ya da gayrimenkul ipoteği de istenebiliyor. Yani sistem tamamen gel al krediyi mantığında değil ödeme düzenine de bakılıyor.

Evrak kısmı biraz klasik ama hazırlıklı olunca hızlı ilerliyor.

Başvuru sırasında genellikle kimlik fotokopisi, güncel vergi levhası, oda kayıt belgesi ve esnaf sicil evrakları talep ediliyor. Bunun yanında ikametgah belgesi, imza beyannamesi ve gerekiyorsa kefillere ait gelir belgeleri de istenebiliyor. Eğer ipotek gösterilecekse tapu fotokopisi de dosyaya ekleniyor. Evraklar eksiksiz olduğunda süreç çok daha hızlı ilerliyor. Özellikle kooperatif tarafındaki inceleme aşamasında güncel belge sunmak ciddi avantaj sağlıyor.

2026’da faizler düşünce esnaf biraz olsun rahat nefes aldı.

2026’nın en dikkat çeken gelişmelerinden biri faiz indirimi oldu. Hazine destekli Esnaf Kefalet kredilerinde yıllık faiz oranı %20 seviyesine düşürüldü. Aylık karşılığı ise yaklaşık %1,66 civarında oluyor. Bu oranlar piyasadaki birçok ticari krediye göre hala oldukça avantajlı kabul ediliyor. Özellikle uzun vadeli ödeme planı düşünen küçük işletmeler için bu durum önemli bir avantaj yaratıyor.

Ne kadar kredi çıkıyor kısmı herkesin en merak ettiği konu.

2026 itibarıyla işletme kredilerinde üst limit yaklaşık 1 milyon TL seviyesine kadar çıkabiliyor. İş yeri alma veya ticari araç yatırımı gibi durumlarda ise 2,5 milyon TL’ye kadar finansman sağlanabiliyor. Ancak burada herkes için tek bir rakam yok. Faaliyet süresi, sektör, ciro ve kredi geçmişi gibi detaylara göre limit değişebiliyor. Daha önce düzenli kredi kullanmış esnaflar genelde daha yüksek limit avantajı yakalayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Krediler artık sadece nakit sıkışıklığı için kullanılmıyor.

Esnaf Kefalet sistemi içinde farklı kredi türleri bulunuyor. İşletme kredileri genellikle stok, hammadde veya günlük ticari ihtiyaçlar için kullanılıyor. Yatırım kredileri ise dükkan satın alma, iş yeri büyütme veya ticari araç alma gibi alanlarda tercih ediliyor. Üstelik artık yalnızca sıfır araç değil 5 yaşa kadar ikinci el ticari araçlar için de kredi kullanılabiliyor. Bu da özellikle taşımacılık ve servis sektöründeki esnaflar için önemli kolaylık sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın