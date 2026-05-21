Yapay Zeka Yanıtlıyor: Farklı Ekonomik Sistemler Nasıl Çalışır?

Çok fazla duyduğumuz bu terimi yapay zekâ bizlere nasıl açıklıyor, bir bakalım! Bu ekonomik sistemde özel mülkiyet ve serbest piyasa ön plandadır. Yani bu sistem içerisinde insanlar kendi şirketlerini kurabilir, yatırımlar yapabilir ve kâr elde etmeyi hedefler. Üretim araçlarına baktığımızda ise bunların genellikle devlete ait olmadığını görürüz. Daha çok bireylerin ve şirketlerin elinde bulunurlar. Fiyatlar ise arz ve talep üzerinden belirlenir.

Bu sistemin avantajı, rekabet ortamını desteklemesidir. Çünkü rekabet demek; yenilik ve yaratıcılık demektir. Tabii sadece avantajlarından bahsedemeyiz. Gelir eşitsizliği oluşturması, bazı insanların aşırı zenginleşirken bazılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başkalarına bağımlı hâle gelmesi gibi dezavantajları da vardır. Kapitalizm kontrolsüz bir şekilde ilerlerse hem çevre sorunlarını beraberinde getirir hem de hak ihlalleri konusunda problemler doğurabilir.