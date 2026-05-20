Sessiz İstifa Sonrası Yeni Trend: “Loud Budgeting” (Sesli Bütçeleme) Nedir?

Bazen kahveye 200 TL vermemek için arkadaş grubunda ben bugün evden termosla geldim demek bile küçük bir zafer gibi hissettiriyor. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça duyduğumuz “Loud Budgeting” yani “Sesli Bütçeleme” tam olarak bu noktada devreye giriyor. Eskiden para biriktirmek biraz gizli saklı yapılan bir şey gibiydi, kimse 'Paramı harcamak istemiyorum.' demeye cesaret edemezdi. Şimdi ise insanlar maddi sınırlarını çekinmeden dile getiriyor ve bu durum yeni neslin en rahatlatıcı trendlerinden biri haline geliyor. Özellikle sessiz istifa akımından sonra insanların hem iş hayatında hem de özel hayatında sınır koyma isteği iyice arttı. Loud Budgeting de tam olarak ben bunu istemiyorum çünkü bütçem başka şeyler için daha önemli diyebilmenin modern ve özgüvenli hali diyebiliriz.