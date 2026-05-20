article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sessiz İstifa Sonrası Yeni Trend: “Loud Budgeting” (Sesli Bütçeleme) Nedir?

etiket Sessiz İstifa Sonrası Yeni Trend: “Loud Budgeting” (Sesli Bütçeleme) Nedir?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 17:01

Bazen kahveye 200 TL vermemek için arkadaş grubunda ben bugün evden termosla geldim demek bile küçük bir zafer gibi hissettiriyor. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça duyduğumuz “Loud Budgeting” yani “Sesli Bütçeleme” tam olarak bu noktada devreye giriyor. Eskiden para biriktirmek biraz gizli saklı yapılan bir şey gibiydi, kimse 'Paramı harcamak istemiyorum.' demeye cesaret edemezdi. Şimdi ise insanlar maddi sınırlarını çekinmeden dile getiriyor ve bu durum yeni neslin en rahatlatıcı trendlerinden biri haline geliyor. Özellikle sessiz istifa akımından sonra insanların hem iş hayatında hem de özel hayatında sınır koyma isteği iyice arttı. Loud Budgeting de tam olarak ben bunu istemiyorum çünkü bütçem başka şeyler için daha önemli diyebilmenin modern ve özgüvenli hali diyebiliriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Loud Budgeting kısaca bütçeni korumak için harcamalarını açık açık yönetmek demek.

Bu trendin temelinde ayıp olur, ne derler ya da herkes yapıyor ben de yapmalıyım baskısını reddetmek var. Yani sırf ortama uymak için gereksiz harcama yapmak yerine bütçeni önceliklerine göre yönetiyorsun ve bunu da çekinmeden söylüyorsun. Özellikle genç nesil arasında oldukça popüler çünkü insanlar artık finansal dürüstlüğü daha havalı bulmaya başladı.

Bu ay konser değil de kira öncelikli arkadaşlar diyebilmek artık normal.

Eskiden biri bir etkinliği reddettiğinde hemen acaba bize mi küstü hissi oluşurdu. Şimdi ise insanlar açık açık bu ay bütçe yapıyorum diyebiliyor. Bu durum hem gereksiz sosyal baskıyı azaltıyor hem de insanlara finansal rahatlık sağlıyor. Kısacası Loud Budgeting bahane üretmeden sınır koymayı öğretiyor.

Param var ama harcamak istemiyorum demek de bir seçenekmiş meğer.

Bu trendin en güzel taraflarından biri de burada başlıyor. Loud Budgeting yalnızca maddi zorluk yaşayan kişilerin yaptığı bir şeymiş gibi algılanmamalı. İnsanlar artık sırf canı istemediği için de pahalı planlara hayır diyebiliyor. Çünkü mesele bilinçli harcamak ve harcamalarını planlamaları doğrultusunda kullandığını açık bir şekilde dile getirmek.

Her hafta dışarıdan kahve almak yerine ev kahvesine dönüş başladı.

Loud Budgeting trendiyle birlikte küçük ama sürekli harcamalar daha fazla fark edilmeye başladı. İnsanlar artık günde bir kahveden ne olur ki mantığı yerine ay sonunda çıkan toplam rakama bakıyor. Bu yüzden termoslar, evde kahve makineleri ve market indirimleri yeni neslin gizli süper kahramanlarına dönüşmüş durumda.

Sosyal medyada gösterişli harcamalar değil, tasarruf tüyoları konuşuluyor.

Bir dönem herkes lüks restoranlar, pahalı tatiller ve dev alışveriş poşetleri paylaşırken şimdi işler biraz değişti. Artık insanlar uygun uçak bileti bulmayı, indirim yakalamayı ya da evde yaptığı ekonomik tarifleri paylaşmayı daha samimi buluyor. Çünkü yeni trend çok harcamak değil akıllıca harcamak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Loud Budgeting aslında finansal farkındalığın yüksek sesli hali.

Bu akımın bu kadar sevilmesinin nedeni insanları suçlu hissettirmemesi. Tam tersine bütçesini koruyan insanları bilinçli ve kontrollü gösteriyor. İnsanlar artık finansal hedeflerini gizlemek yerine açık açık konuşuyor. Bu yıl tatil yerine borç kapatıyorum diyebilmek bile bu trendin bir parçası.

Herkes yapıyor diye almak zorunda değilim özgürlüğü resmen geri geldi.

Loud Budgeting biraz da tüketim baskısına karşı küçük bir başkaldırı gibi. Sürekli yeni telefon almak, her trende yetişmek ya da sırf moda diye para harcamak artık eskisi kadar çekici görünmüyor. İnsanlar gerçekten ihtiyaç duyduğu şeylere yönelmeye başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın