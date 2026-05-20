Haberler
Yaşam
Çamaşır Suyu Bile Bunu Yapamazdı: Perdeleri Işıl Işıl Parlatan Uzman Formülü

Çamaşır Suyu Bile Bunu Yapamazdı: Perdeleri Işıl Işıl Parlatan Uzman Formülü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 17:15

Evlerimizin mahremiyeti ve dekorasyonunun en önemli parçası olan perdeler, genellikle temizliği en çok ertelenen eşyaların başında gelir. Ancak uzmanlar uyarıyor: Perdeleri yıkarken farkında olmadan yapılan tek bir hata, onların kalıcı olarak kırışmasına ve yıpranmasına neden oluyor. 

İşte perdeleri ilk günkü gibi ışıl ışıl yapacak en doğru yıkama ve bakım formülü...

Oturma odası ya da yatak odalarına o son şık dokunuşu katan perdeler, toz ve kokuları adeta bir sünger gibi çeker.

Bu nedenle uzmanlar, perdelerin yılda en az iki kez derinlemesine temizlenmesini öneriyor. Eğer eviniz toza veya yemek kokularına çok yatkınsa bu sıklık daha da artabiliyor. Ancak temizlik aşamasına geçmeden önce, perdelerin türüne göre doğru adımları izlemek büyük önem taşıyor.

Uzmanlara göre perde yıkarken en sık yapılan ve geri dönüşü zor olan hata, çamaşır makinesinin tamburunu tamamen doldurmaktır.

Perdelerin makine içinde rahatça hareket edebilmesi gerekir. Aksi takdirde kumaşlar sıkışır; deterjan düzgün arınmaz ve derin kırışıklıklar meydana gelir.

  • Pamuklu ve tül gibi hafif kumaşlar, normal çamaşır deterjanınızla makinede yıkanabilir. Ancak mutlaka 'Hassas' programı veya düşük devirli, soğuk bir yıkama seçilmelidir. Düşük sıcaklıklarda (30°C'ye kadar) etkili bir sıvı deterjan kullanmak en iyi sonucu verir.

  • Tüller pencere önünde kaldığı için güneşten dolayı renk solması yaşayabilir ya da kalorifer isiyle kirlenebilir. Bu bölgelere işlem öncesi iyi bir leke çıkarıcı uygulamak gerekir. Ayrıca tüllerin makine tamburuna takılıp hasar görmemesi için bir çamaşır torbası veya yastık kılıfı içinde yıkanması hayat kurtarır.

Eğer perdeleriniz çok hassas kumaşlardan yapılmışsa ve makinede zarar görmesinden endişe ediyorsanız en güvenli liman elde yıkamadır.

Bunun için geniş bir banyo küveti veya büyük bir lavabo kullanarak perdeleri bölümler halinde yıkayabilirsiniz. Kumaşın aşırı su çekerek yıpranmasını önlemek için ılık veya soğuk su tercih edilmelidir.

Kadife gibi kalın ve ağır kumaşlar ise suyu çok fazla hapseder. Bu durum perdelerin kuruma süresini uzatır ve ıslak kalan kumaşın küf ya da rutubet kokmasına neden olur. Uzmanlar, bu tarz ağır kumaşların çamaşır makinesi yerine buharla temizlenmesini tavsiye ediyor.

İster makinede ister elde yıkayın, kurutma aşaması perdelerin formunu belirler.

Küf kokusunu önlemek için perdeleri temiz, esintili ve hafif güneşli bir günde açık havada kurutmak en doğrusudur. Ancak renklerin solmaması için doğrudan yakıcı güneş ışığı alan yerlerden kaçınılmalıdır.

Kurutma makinesi kullanıyorsanız kumaşı %95 oranında kuruduğunda (hafif nemliyken) makineden çıkarın. Uzmanların en büyük tüyosu ise tam bu aşamada devreye giriyor: Perdeleri yıkama veya kurutma sonrası hafif nemliyken doğrudan yerine asın. Nemli kumaş kendi ağırlığıyla aşağı doğru süzülecek, bu sayede kırışıklıklar kendiliğinden açılarak ütü ihtiyacını neredeyse tamamen ortadan kaldıracaktır.

Perdelerinizin her an temiz ve taze görünmesini sağlamak için aylarca beklemek zorunda değilsiniz.

Haftalık temizlik rutininize ekleyeceğiniz küçük bir detay işinizi çok kolaylaştırır: Elektrikli süpürgenizin fırça aparatını kullanarak perdelerinizin üzerinden haftada bir kez geçin. Bu basit işlem, yüzeydeki tozların kumaşa işlemesini engelleyecek ve perdelerinizin çok daha uzun süre temiz kalmasını sağlayacaktır.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
