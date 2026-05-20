980 Yıllık Dev Ağacın İçine Ev Yaptılar: İçinde Yok Yok

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 16:30

Dünyanın en uzun ve en uzun ömürlü ağaçları olarak bilinen dev sekoyalardan biri, yaklaşık 80 yıl önce içi oyularak mini bir eve dönüştürüldü. Tam 980 yaşındaki bu devasa gövde, şimdilerde Wisconsinli bir girişimci sayesinde otoyol kenarında turistleri ağırlayacağı günü bekliyor.

Dünyada eşine çok az rastlanacak cinsten bir geri dönüşüm ve tarih hikayesi, ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Port Washington kentinde sergileniyor.

Tam 980 yıllık bir sekoya ağacının devasa gövdesi oyularak inşa edilen bu kütük ev, hem büyüleyici bir sanat eseri hem de mühendislik harikası bir yaşam alanı sunuyor.

Bu sıra dışı yapıyı 2022 yılında düzenlenen bir müzayededen satın alan Dav Abdull, tüm birikimini bu işe yatırdığını söylüyor.

Satın alma bedelini tam olarak açıklamayan ancak 'Dürüst olmak gerekirse, emeklilik hesabımdaki tüm parayı bu eseri kurtarmak için boşaltmaya hazırdım' diyen Abdull’un amacı, bu evi ticari bir kazanç kapısına dönüştürmek değil.

Projeyi tamamen bir sosyal sorumluluk ve turizm atağı olarak gören Abdull, motivasyonunu şu sözlerle özetliyor:

'Wisconsin'de dev sekoya ağaçlarını görmek isteyen ama Kaliforniya'daki milli parklara gitme imkanı olmayan binlerce insan var. Ben de düşündüm ki, madem onlar gidemiyor, o zaman ben milli parkı Wisconsin halkının ayağına getireceğim.'

Yapımı 1940'lı yıllara dayanan bu muazzam kütük ev; yaklaşık 9 metre uzunluğunda, 2,4 metre genişliğinde ve tam 30 santimetre kalınlığında masif duvarlara sahip.

Bir yaşam alanından ziyade bir müze/sergi alanı olarak tasarlanan kulübenin içi ise adeta kompakt bir otel odası gibi döşenmiş durumda. Dev gövdenin içinde bir yemek alanı, mutfak, iki adet yatak, konforlu bir oturma alanı ve hatta işlevsel bir banyo bile yer alıyor.

Girişimci Dav Abdull, bu tarihi eseri çıkarıp 43 otoyolunun kenarına taşımayı hedefliyor. Yolculuk yapan ailelerin ve meraklıların durup gezebileceği bir yol kenarı cazibe merkezi yaratmak isteyen Abdull, 'İnsanlar sadece 1 dolar gibi sembolik bir ücret ödeyerek bu bin yıllık doğa tarihini ve sanat eserini kendi gözleriyle görebilecekler' diyor devasa projesi için.

Şu an tek eksiği otoyol kenarında bu dev kütüğü konumlandırabileceği uygun bir arazi bulmak olan Abdull, projeyi hayata geçirmek ve destek toplamak adına çalışmalara başladı. Kuzey Kaliforniya kıyılarına özgü bu devasa doğa mucizesi, yakında Wisconsin otoyolunda seyahat edenlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
