Büyüklerimizden Gördüğümüz Kuşaktan Kuşağa Aktarılan 6 Şifa Ritüeli

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 17:59

Anadolu toprakları binlerce yıldır farklı medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin kesişim noktası olmuştur. Bu zengin coğrafyada geleneklere dayanan çeşitli ritüeller geliştirilmiştir. Günümüzde tıp dünyası bu uygulamaların doğrudan biyolojik bir tedavi ediciliği olmadığını belirtse de bu gelenekler kültürel birer miras olarak varlığını sürdürmektedir.

İşte Anadolu insanının yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktardığı, kültürel boyutuyla dikkat çeken 6 geleneksel uygulama...

Kurşun Dökme: Kötü Enerjiden Arınma Ritüeli

Özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde nazara bağlı olduğuna inanılan huzursuzluk, uyku problemleri, ani korkular ve sürekli ağlama durumlarında başvurulan en yaygın Anadolu ritüellerinden biridir.

Kutsal Ağaçlara Adak Çaputu Bağlama

Anadolu'da özellikle çocuk sahibi olmak isteyen veya dileklerinin gerçekleşmesini dileyen kişilerin başvurduğu, kökleri Orta Asya göçebe kültürlerine ve doğa kültlerine dayanan bir ritüeldir.

İnanç Mekanları ve Mağara Ziyaretleri

Türkiye'nin pek çok bölgesinde, özellikle uyku bozuklukları, kronik yorgunluk ve psikosomatik (ruhsal kaynaklı fiziksel) rahatsızlıklar yaşayan kişiler belirli mağaraları veya inanç merkezlerini ziyaret ederler.

Tarihi Hamam Kültürü

Osmanlı döneminden günümüze uzanan hamam kültürü, sadece bir temizlik alanı değil, aynı zamanda geleneksel iyi yaşam merkezidir. Kas ağrıları, romatizma, kireçlenme ve cilt problemleri yaşayanlar asırlardır tarihi hamamları şifa niyetine ziyaret eder. Hamamların mimari yapısı sayesinde sağlanan ideal nem, sıcaklık ve buhar dengesi; kan dolaşımını hızlandırır, gözenekleri açar ve laktik asidin vücuttan atılmasını sağlayarak kasları gevşetir.

Türbe Ziyaretleri

Anadolu'nun dört bir yanında bulunan evliya ve eren türbeleri, her yıl fiziksel ya da ruhsal rahatsızlıklarına çare arayan milyonlarca insan tarafından ziyaret edilir.

Kına Yakma

Kına, Anadolu'da sadece estetik veya düğün ritüeli olarak değil, aynı zamanda bereketi çağırma ve hastalıklardan korunma amacıyla da kullanılır.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
