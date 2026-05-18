Barcelona'da "Aşırı Turist Sayısı" Yüzünden Önlemler Alınmaya Başladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 18:12

Barcelona, geçtiğimiz yıl 26 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmasının ardından aşırı turizme karşı yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Kentin ilk sürdürülebilir turizm komiseri olarak göreve başlayan José Antonio Donaire, amaçlarının daha fazla turist çekmek değil, mevcut yoğunluğu daha kontrollü ve sürdürülebilir şekilde yönetmek olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl 26 milyon kişi Barcelona'yı ziyaret etti.

Barcelona, uzun yıllardır Avrupa’nın en yoğun ilgi gören turizm destinasyonları arasında yer alırken, artan ziyaretçi sayısının yarattığı baskıya karşı yeni bir döneme hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 26 milyon turisti ağırlayan kentte yönetim, turizmi artık yalnızca ekonomik büyüme aracı olarak değil, yerel yaşamı doğrudan etkileyen ciddi bir yoğunluk sorunu olarak değerlendiriyor.

Bu yaklaşım değişiminin başında ise kentin ilk sürdürülebilir turizm komiseri olarak görevlendirilen José Antonio Donaire bulunuyor. Donaire, Barcelona’nın mevcut turist yükünü taşıma kapasitesinin sınırına ulaştığını vurgulayarak, “Barcelona yolun sonuna geldi. Artık daha fazla turist istemiyoruz, bir turist daha bile. Ama elimizdeki turistleri yönetmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Barcelona'da turizm politikası değişiyor.

Barcelona, yıllar boyunca Akdeniz kültürü, özgün mimarisi, gastronomisi ve canlı gece yaşamıyla dünyanın en cazip turizm merkezlerinden biri olarak öne çıktı. Ancak artan turist yoğunluğu; özellikle şehir merkezinde kira fiyatlarının yükselmesi, yerel esnaf yapısının değişmesi ve kamusal alanların aşırı kalabalıklaşması nedeniyle kent sakinlerinin tepkisini çekmeye başladı.

José Antonio Donaire’nin göreve getirilmesi ise Barcelona’nın turizm anlayışında önemli bir politika değişiminin işareti olarak değerlendiriliyor. Kent yönetiminin yeni stratejisi, ziyaretçi sayısını artırmaktan çok, turist profilini ve şehirle kurdukları ilişki biçimini dönüştürmeye odaklanıyor.

Turistik dairelerin lisansları askıya alınıyor.

Barcelona’nın aşırı turizme karşı attığı adımların geçmişi 2017 yılına uzanıyor. Kent yönetimi o dönemde şehir merkezindeki yeni otel projelerine moratoryum uygulayarak turizm baskısını kontrol altına almaya çalışmıştı. Ancak Airbnb benzeri platformlarda kısa süreli kiralık konutların hızla yayılması, alınan önlemlerin etkisini önemli ölçüde sınırladı.

Bu kapsamda Barcelona Belediyesi, 2028 yılına kadar şehirde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin yasal turistik dairenin lisansını iptal etmeyi hedefliyor. Yönetim, bu konutların yeniden uzun dönemli kiralama sistemine dahil edilmesiyle birlikte barınma krizinin hafifletilmesini amaçlıyor.

José Antonio Donaire ise New York’ta uygulanan benzer düzenlemelerin kiralık konut arzında beklenen artışı sağlamadığını kabul ederken, Barcelona’nın ev sahiplerini uzun süreli kiralamaya teşvik edecek yeni destek ve teşvik paketleri üzerinde çalıştığını ifade ediyor.

Turist yapısını değiştirmek istiyorlar.

Barcelona’ya gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 65’ini “eğlence turisti” olarak tanımlanan kesim oluşturuyor. Kalan bölüm ise kongreler, iş seyahatleri, müzeler, mimari miras ve müzik festivalleri gibi kültürel ya da profesyonel nedenlerle şehri ziyaret edenlerden meydana geliyor.

José Antonio Donaire, kent yönetiminin temel hedeflerinden birinin eğlence odaklı turist yoğunluğunu azaltarak daha dengeli bir ziyaretçi profili oluşturmak olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda özellikle kente tekrar gelen turistlerin, şehir merkezindeki yoğun bölgeler yerine Montjuïc gibi daha sakin alanlara ya da şehir dışındaki günübirlik rotalara yönlendirilmesi planlanıyor.

Öte yandan Barcelona yönetimi, turist davranışlarına yönelik denetimleri de sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Özellikle organize bar turları gibi antisosyal davranışlarla ilişkilendirilen turistik etkinliklere yeni yasaklar getirilmesi gündemde.

Donaire, kentin yeni yaklaşımını özetlerken, “Bu tür turizmle ilgilenmiyoruz ve yok olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
