Barcelona'da "Aşırı Turist Sayısı" Yüzünden Önlemler Alınmaya Başladı

Barcelona, uzun yıllardır Avrupa’nın en yoğun ilgi gören turizm destinasyonları arasında yer alırken, artan ziyaretçi sayısının yarattığı baskıya karşı yeni bir döneme hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 26 milyon turisti ağırlayan kentte yönetim, turizmi artık yalnızca ekonomik büyüme aracı olarak değil, yerel yaşamı doğrudan etkileyen ciddi bir yoğunluk sorunu olarak değerlendiriyor.

Bu yaklaşım değişiminin başında ise kentin ilk sürdürülebilir turizm komiseri olarak görevlendirilen José Antonio Donaire bulunuyor. Donaire, Barcelona’nın mevcut turist yükünü taşıma kapasitesinin sınırına ulaştığını vurgulayarak, “Barcelona yolun sonuna geldi. Artık daha fazla turist istemiyoruz, bir turist daha bile. Ama elimizdeki turistleri yönetmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.