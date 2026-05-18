Sevgili Balık, bugün Mars Boğa burcuna geçerken iletişim becerilerini güçlendiriyor. Ticari görüşmelerde net ve kararlı konuşarak tüm sözleşmeleri kendi lehine çeviriyorsun. Böylece satış, pazarlama veya medya alanlarında yürüttüğün projeler şirketine büyük kazançlar getiriyor.

Venüs'ün Yengeç burcundaki ilerleyişi ise yaratıcılık evinde şefkatli bir sanat eseri misali parlıyor. Sahne önü işlerde veya hobilerinde sergileyeceğin duygu yüklü performanslar herkesi derinden etkileyecektir. Yaşama sevincini merkeze koyarak kariyerine ilham dolu bir dokunuş yapacaksın.

Peki ya aşk? Romantizm tüm hayatını ele geçiriyor. Partnerinle arandaki tutkuyu canlandıracak sürpriz jestler yaparak aşkını tazeleyeceksin. İlişkin yoksa, neşeli ve merhametli bir karakterle tanışarak kalbini tamamen ona açabilirsin. Eğlenceli lakin güven dolu bir aşk kapıda. Ama sen kendini ona bırakmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...