Sevgili Balık, bugün yanlışlıkla atacağın bir e-posta, kaybettiğin bir dosya veya geç kaldığın toplantılar seni ilerleyen saatlerde patlayacak çok daha büyük krizlerden kurtarabilir. İlahi korumanın devrede olduğu hissi, hata sandığın adımların aslında kariyerini güvence altına alan gizli lütuflara dönüştüğünü fark etmen için harika bir fırsat sunuyor. Görünmez kazalar sayesinde büyük mali kayıpları bile engelleyebilirsin. Şimdi panik yapma değil, evrenin rehberliğine güvenme zamanı.

Yaşayacağın ufak tefek aksilikler, sürecin ilerleyişine güvenip sakin kalman için çok net bir uyarı niteliğinde. Karşılaştığın tuhaf tesadüfler seni çok daha kazançlı projelere doğru yönlendirerek mesleki itibarını koruyacaktır. Eğer işlerin ters gittiğini düşünüyorsan, büyük resme odaklanmalı ve yöneticilerinle şeffaf iletişim kurmalısın. Yanlış görünen adımların bile seni doğru hedefe ulaştırabileceğini sakın unutma!

Peki ya aşk? Zihin okumaya çalışmayı bırakıp cesaretle harekete geçerek karmaşık duygulara son verebilirsin. Varsayımlar mı, yoksa keskin bir netlik mi? Eğer bir ilişkin veya flörtün varsa, 'Biz şimdi neyiz?' şeklindeki dürüst sorularla tüm gri bulutları dağıtabilir ve alacağın cevaplarla ruhunu bütünüyle özgürleştirebilirsin. Ama bekar bir Balık burcuysan, beklemek yerine ilk adımı atıp fethedecek ve tutkuyu alevlendirerek yalnızlığına son vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...