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İsmail Saymaz Açıkladı: “Kimse Kemal Kılıçdaroğlu ile Görünmek İstemiyor”

İsmail Saymaz Açıkladı: “Kimse Kemal Kılıçdaroğlu ile Görünmek İstemiyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2026 - 10:56
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Gazeteci İsmail Saymaz, CHP içindeki Kemal Kılıçdaroğlu dinamiklerine dair ezber bozan bir iddia ortaya attı. Saymaz, iktidar medyasının övgülerine rağmen, parti tabanındaki büyük öfke nedeniyle CHP'li belediye başkanları ve delegelerin eski genel başkanla yan yana görünmekten özellikle kaçındığını belirtti.

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Halk TV ekranlarında siyasi gündemi değerlendiren deneyimli gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin yetkili isimleri arasındaki soğukluğa dair çok konuşulacak tespitlerde bulundu.

Halk TV ekranlarında siyasi gündemi değerlendiren deneyimli gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin yetkili isimleri arasındaki soğukluğa dair çok konuşulacak tespitlerde bulundu.

Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre partinin il başkanları, büyükşehir ile il belediye başkanları ve kurultay delegeleri, Kılıçdaroğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer almamak için büyük bir çaba sarf ediyor. Ortaya çıkan bu mesafeli tavrın ana nedeninin ise doğrudan seçmenden gelen sert tepkiler olduğu belirtiliyor.

Ortadaki tablonun büyük bir çelişki barındırdığına dikkat çeken Saymaz, eski genel başkanın şu sıralar hem hukuki hem de otorite bazında destek gördüğünün altını çizdi. Öyle ki, hükümete yakın yayın organlarında bile hemen her gün Kılıçdaroğlu'na yönelik alışılmışın dışında övgü dolu ifadeler kullanılıyor. Ancak devlet kademelerinden veya iktidar medyasından gelen bu ılımlı rüzgarlar, CHP'nin kendi içindeki buzları eritmeye yetmiyor. Seçilmiş partililer, dışarıdaki bu destekleyici havaya rağmen eski liderleriyle aralarına kalın bir duvar örüyor.

Belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin bu geri çekilişinin ardında Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir hamle yapma ihtimali yatmıyor. Saymaz'a göre asıl belirleyici faktör, sokaktaki vatandaşın ve partiye gönül verenlerin sergilediği yoğun taban baskısı. Ülkenin dört bir yanındaki CHP seçmeninin yaşanan süreçlere adeta ateş püskürdüğünü ifade eden gazeteci, siyasi figürlerin de kendi seçmenleriyle ters düşmemek adına bu haklı öfkeden çekindiklerini ve Kılıçdaroğlu'na yaklaşmaktan bilerek imtina ettiklerini vurguluyor.

İsmail Saymaz'ın açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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