İsmail Saymaz Açıkladı: “Kimse Kemal Kılıçdaroğlu ile Görünmek İstemiyor”

Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre partinin il başkanları, büyükşehir ile il belediye başkanları ve kurultay delegeleri, Kılıçdaroğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer almamak için büyük bir çaba sarf ediyor. Ortaya çıkan bu mesafeli tavrın ana nedeninin ise doğrudan seçmenden gelen sert tepkiler olduğu belirtiliyor.

Ortadaki tablonun büyük bir çelişki barındırdığına dikkat çeken Saymaz, eski genel başkanın şu sıralar hem hukuki hem de otorite bazında destek gördüğünün altını çizdi. Öyle ki, hükümete yakın yayın organlarında bile hemen her gün Kılıçdaroğlu'na yönelik alışılmışın dışında övgü dolu ifadeler kullanılıyor. Ancak devlet kademelerinden veya iktidar medyasından gelen bu ılımlı rüzgarlar, CHP'nin kendi içindeki buzları eritmeye yetmiyor. Seçilmiş partililer, dışarıdaki bu destekleyici havaya rağmen eski liderleriyle aralarına kalın bir duvar örüyor.

Belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin bu geri çekilişinin ardında Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir hamle yapma ihtimali yatmıyor. Saymaz'a göre asıl belirleyici faktör, sokaktaki vatandaşın ve partiye gönül verenlerin sergilediği yoğun taban baskısı. Ülkenin dört bir yanındaki CHP seçmeninin yaşanan süreçlere adeta ateş püskürdüğünü ifade eden gazeteci, siyasi figürlerin de kendi seçmenleriyle ters düşmemek adına bu haklı öfkeden çekindiklerini ve Kılıçdaroğlu'na yaklaşmaktan bilerek imtina ettiklerini vurguluyor.