İsmail Saymaz Açıkladı: “Kimse Kemal Kılıçdaroğlu ile Görünmek İstemiyor”
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Gazeteci İsmail Saymaz, CHP içindeki Kemal Kılıçdaroğlu dinamiklerine dair ezber bozan bir iddia ortaya attı. Saymaz, iktidar medyasının övgülerine rağmen, parti tabanındaki büyük öfke nedeniyle CHP'li belediye başkanları ve delegelerin eski genel başkanla yan yana görünmekten özellikle kaçındığını belirtti.
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Halk TV ekranlarında siyasi gündemi değerlendiren deneyimli gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin yetkili isimleri arasındaki soğukluğa dair çok konuşulacak tespitlerde bulundu.
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İsmail Saymaz'ın açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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