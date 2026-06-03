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12 Haziran Cuma Günü Okullar Tatil mi? 12 Haziran'da Okullar Neden Tatil?

12 Haziran Cuma Günü Okullar Tatil mi? 12 Haziran'da Okullar Neden Tatil?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 11:12
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Milli Eğitim Bakanlığı 12 Haziran Cuma günü okulların tatil olduğunu açıkladı. MEB'in açıklamasına göre, yaz tatili öncesinde öğrenciler bir gün daha tatil yapacak. Cuma günü okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek. 

Peki 12 Haziran'da okullar neden tatil, tüm okullar tatil mi?

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12 Haziran Cuma Okullar Tatil mi?

12 Haziran Cuma Okullar Tatil mi?

12 Haziran Cuma günü okullar tatil. Haziran ayında okullar yaz tatiline girmeden önce, öğrenciler bir gün daha tatil yapacak. 

MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

'...12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır'

12 Haziran'da Tüm Okullar Tatil mi?

Evet, 12 Haziran'da tüm kademelerdeki okullar tatildir.

12 Haziran'da Okullar Neden Tatil?

12 Haziran'da Okullar Neden Tatil?

12 Haziran'da okulların tatil edilme sebebi, öğrencilerin gireceği LGS'nin tarihinin değişmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı nisan ayında yaptığı açıklamada 14 Haziran'da yapılacak olan LGS'nin 13 Haziran'a alındığını belirtti. Bu nedenle, okullarda yapılacak olan LGS'ye hazırlık yapmak için de 12 Haziran tatil edildi.

MEB'in açıklamasının tamamı şu şekildedir:

'Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.'

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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