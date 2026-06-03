12 Haziran Cuma Günü Okullar Tatil mi? 12 Haziran'da Okullar Neden Tatil?

12 Haziran'da okulların tatil edilme sebebi, öğrencilerin gireceği LGS'nin tarihinin değişmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı nisan ayında yaptığı açıklamada 14 Haziran'da yapılacak olan LGS'nin 13 Haziran'a alındığını belirtti. Bu nedenle, okullarda yapılacak olan LGS'ye hazırlık yapmak için de 12 Haziran tatil edildi.

MEB'in açıklamasının tamamı şu şekildedir: