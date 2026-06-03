12 Haziran Cuma Günü Okullar Tatil mi? 12 Haziran'da Okullar Neden Tatil?
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12 Haziran Cuma Okullar Tatil mi?
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12 Haziran'da Okullar Neden Tatil?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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