Sevgili Balık, bugün aşk hayatında zihin okumayı tamamen bırakıp cesaretle harekete geçerek kalbindeki tüm karmaşık duygulara son verebilirsin. İlişkin varsa, 'Biz şimdi neyiz?' şeklindeki dürüst sorularla tüm gri bulutları dağıtıp ruhunu bütünüyle özgürleştireceksin. Belirsizliği bitiren net yanıtlar alman kalbini ferahlatacaktır.

Tabii eğer bekarsan, beklemek yerine ilk adımı atan taraf olup tutkuyu alevlendirerek hayatına yeni yönler verebilirsin. Soruların cevabını bulduğun net ve dürüst sevdalar sayesinde kalbindeki ağır yüklerden bütünüyle kurtulacaksın. Kararlı hamlelerin seni gerçek mutluluğa taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…