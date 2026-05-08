Sevgili Balık, bugün Merkür Boğa burcuna adım atarken partnerinin minik bir dokunuşu aradaki bağı mucizevi şekilde tazeleyebilir. Belki birlikte geçireceğiniz sessiz cumartesinin en keyifli anları beliren minik jestler olacaktır. Hissettiğin yakınlık ruhundaki yorgunlukları tamamen silecektir.

Öte yandan eğer bekar bir Balık burcu isen karşılaştığın tatlı bir ilginin yarattığı heyecan hayatında tertemiz bir sayfa açabilir. Yeni bir aşka hazır hissetsen bile mevcut durumun geçici bir heves olup olmadığını anlamak adına temkinli ilerlemelisin. Kalbinin sesini dinleyerek en doğru kararı vereceksin, buna inan! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…