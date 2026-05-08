Sevgili Koç, bugün kalbinde biriken itirafları ekrana döküp göndermemek ruhunu yorabilir. Mesajların iletilmediği her an içindeki ritim bozulurken, Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte sevgiyi kucaklama vaktinin geldiğini fark etmelisin. Hadi, bekarlığın sonunu getiren o romantik adımı at!

Tabii eğer bir ilişkin varsa, yazılan itiraflar partnerine ulaştırmadığında yaşanacak belirsizlik kalbinin yorulmasına neden olacaktır. Bu yüzden zihnini kurcalayan her şeyi partnerine açıkça anlatmalısın. Zira içinde tuttuğun sırlar mesafeleri artırırken her şeyi dürüstçe paylaşmak aşkı kuvvetlendirecektir. İyi ya da kötü ne varsa dile getirmek ise ruhunu özgürleştirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…