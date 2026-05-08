Sevgili Koç, bugün Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber profesyonel hayatındaki zamanlama hataları farkındalık yaratabilir. Daha önce 'Sonra bakarım' diyerek kenara ittiğin bir iletiyi yanıtsız bırakmış olman, ilgili e-postanın başkasının imzasıyla karşına çıkmasına sebebiyet verebilir. Tabii bu durumda geç kalmış sayılmazsın. Lakin stratejik manada bir adım geride durduğunu anlaman, kararlarını hızlandırman gerektiğini de bilmelisin.

Yeniden görünür olmak için ise sessiz kalmak yerine fikirlerini beyan etmen bir hayli önemli. Bu hamle aynı zamanda, mevcut projenin kontrolünü yeniden ele almanı sağlar. Böylece gösterileceğin çaba, maddi kazanımlarını koruman adına kritik bir önem taşıyacaktır. Kariyer yolunda aktif kalman bugün bir hayli önemli!

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda kelimeler kağıda ya da ekrana dökülse dahi mesajı gönderebilecek misin? Oysa ulaştırılmayan itiraflar yüzünden kalbinin ritmi düzensizleşebilir. Belki de aşkı kucaklamanın vakti gelmiştir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerine söylemek istediklerini içinde tutman aradaki mesafeyi artırabilir. Hadi ama... İyi ya da kötü ne varsa söyle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...