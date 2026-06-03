ODTÜ Kaltev, Turkic Game Jam 2026 ile KKTC’yi Uluslararası Oyun Geliştirme Ekosistemine Taşıyor!

Kuzey Kıbrıs'ın ilk kez bu organizasyona dahil olması, yalnızca bir etkinlik katılımı değil; aynı zamanda KKTC'nin yaratıcı endüstriler, oyun teknolojileri ve dijital ekonomi alanlarında uluslararası görünürlüğünü artıracak stratejik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

ODTÜ KALTEV tarafından yürütülen oyun teknolojileri odaklı çalışmaların doğal bir sonucu olan bu gelişme sayesinde, KKTC'deki genç yazılımcılar, tasarımcılar ve girişimciler uluslararası düzeyde rekabet etme ve iş birlikleri geliştirme fırsatı elde edecektir.

48 Saatlik Yoğun Üretim Maratonu

Turkic Game Jam kapsamında ekipler, açıklanacak ortak tema doğrultusunda 48 saat boyunca kesintisiz şekilde çalışarak oynanabilir oyun prototipleri geliştireceklerdir. Oluşturulan projeler alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve her ülkeden seçilen başarılı ekipler uluslararası finale katılma hakkı elde edecektir. (turkicgamejam.com)

Budapeşte Yolculuğu Başlıyor

Turkic Game Jam'in en önemli çıktılarından biri, yerel aşamalarda başarılı olan ekiplerin uluslararası finale yükselmesidir. Her ülkeden seçilecek finalist ekipler, Kasım ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Büyük Final'de projelerini uluslararası yatırımcılara, sektör temsilcilerine ve oyun ekosistemi liderlerine sunma fırsatı bulacaktır. (turkicgamejam.com)

Bu süreç, KKTC'deki genç yeteneklerin uluslararası oyun sektörüyle doğrudan temas kurmasına, yatırım imkanlarına erişmesine ve küresel ölçekte görünürlük kazanmasına katkı sağlayacaktır.

ODTÜ KALTEV'in Bölgesel Vizyonu

Oyun teknolojileri, ODTÜ KALTEV'in odaklandığı stratejik teknoloji alanlarının başında gelmektedir. Turkic Game Jam'in KKTC ayağının ODTÜ KALTEV koordinasyonunda yürütülmesi; ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün güçlü akademik altyapısını, ODTÜ TEKNOKENT'in oyun girişimciliğindeki tecrübesini ve Türk dünyası arasındaki teknoloji iş birliklerini aynı platformda buluşturmaktadır. Bu yıl ilk defa Türkiye’yi ODTU TEKNOKENT’in KKTC’yi de ODTÜ KALTEV’in temsil etmesi ODTÜ ekosisteminin bu alana yönelik vizyoner yönetim anlayışını da ortaya koymaktadır.

Bu organizasyon, KKTC'nin yalnızca eğitim ve turizm alanlarında değil; aynı zamanda oyun teknolojileri, yaratıcı endüstriler ve dijital girişimcilik alanlarında da bölgesel bir merkez olma vizyonuna önemli katkılar sunacaktır.

Geleceğin Oyun Stüdyoları Bu Etkinliklerden Doğuyor

Dünya genelinde birçok başarılı oyun girişimi ve teknoloji şirketinin temelleri game jam etkinliklerinde atılmıştır. Turkic Game Jam de genç yeteneklerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebildikleri, ekip kurabildikleri ve girişimcilik yolculuklarına ilk adımı attıkları önemli bir platform olarak öne çıkmaktadır.

ODTÜ KALTEV, Turkic Game Jam 2026 aracılığıyla KKTC'de oyun geliştirme kültürünü güçlendirmeyi, yeni girişimlerin doğmasını teşvik etmeyi ve Kuzey Kıbrıs'ı Türk dünyasının yükselen oyun teknolojileri merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflemektedir.

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