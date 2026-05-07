Sevgili Balık, aşk mı, yoksa gurur mu? İşte bu çok ince çizgide vereceğin yanıt, aşk hayatını şekillendirecek. Eğer bir ilişkin varsa partnerine karşı sergilediğin dik duruşun aşka zarar verebilir. Zira sevda söz konusu olduğunda ya kalp kazanır ya gurur... Belki de gururunu bir kenara bırakıp sadece sevmeye odaklandığında uyumun zirveye tırmanması sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir.

Tabii bekar bir Balık burcu isen dikkatini çeken lakin niyeti henüz netleşmemiş karakterlerle karşılaşabilirsin. Duyguların karışıyorsa ya da niyet belirsiz kalıyorsa yaşanan durumu gerçek bir aşk olarak nitelendirmekten kaçınmalısın. Ruhun netliği ve şeffaflığı ararken gizemli lakin belirsiz tavırlara kapılmak seni sadece yorabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…