Sevgili Balık, bugün Merkür İkizler burcuna yerleşirken ev ve aileyle ilgili ticari konuları çözüme kavuşturuyorsun. Gayrimenkul alım satımlarında veya aile şirketindeki müzakerelerde zekanı konuşturarak son derece kârlı anlaşmalar yapacaksın. Duygularını mantık süzgecinden geçirerek finansal geleceğini tamamen garanti altına alacaksın.

Venüs ve Chiron altmışlığı maddi kayıplarının yarattığı stresleri bütünüyle iyileştiriyor. Kendi değerini fark ederek haksızlığa uğradığın konularda hakkını şefkatli ama kararlı bir dille geri alacaksın. Öz değerini yükselttiğinde cüzdanının da aynı oranda dolduğunu bizzat deneyimleyeceksin. Kısacası bugün, güvenin şifasını yaşayacaksın.

Peki ya aşk? Aidiyet ve huzur veren güven duygusu kalbindeki tüm yaraları sarıyor. Partnerinle arandaki değer bağını kuvvetlendirerek ilişkini dış etkenlere karşı sarsılmaz bir kaleye dönüştürebilirsin. Ama bir ilişkin yoksa, sana maddi ve manevi güven vadeden sadık insanlarla tanışarak gerçek huzuru yakalayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...