article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 11 Mayıs - 17 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:03

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın başında yakın çevrenle kurduğun şeffaf iletişim sayesinde karşına son derece doğal ve sağlam fırsatlar çıkıyor. Yeni Ay etkisiyle zihninde uçuşan fikirleri ustalıkla eleyerek somut getirisi olan tek bir konuya kararlılıkla odaklanıyorsun. Mesleki becerilerini tek bir alanda uzmanlaştırarak finansal başarını garantiliyorsun.

Mars ve Chiron kavuşumu başkalarının duygusal yüklerini taşımaktan yorulan sinir sistemine sınır çizmeyi öğretmeni sağlıyor. Ellerine ve bedenine uygulayacağın hafif bakımlar ruhsal gidişatını yeniden sakin bir çizgiye çekiyor. Kendini önceleyerek sağlığını koruma altına alıyorsun.

Peki ya aşk? Ay ve Venüs arasındaki zarif açı samimi ve duru bir iletişimle sevdiğin insanın kalbine en nahif şekilde dokunmanı sağlıyor. Yakın çevrede yapacağın sade bir yürüyüş veya içten bir sohbet uzun zamandır aradığın uyumu ayağına getiriyor. Bekar Balıklar için ise kelimelerden ziyade niyetlerin saflığına aşık olunacak bir süreç başlıyor. Romantik jestler, tatlı sözler ve hoş bakışlar kalbini çalabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın