Sevgili Balık, bu haftaya Merkür'ün Yengeç burcuna geçişinin getirdiği romantik derinlikle başlayarak aşk hayatında kalpten kalbe giden o görünmez bağlara odaklanıyorsun. Yüzeysel kelimelerden sıyrılıp gerçek bir ruh eşi bulmak ve duygusal şifalanma yaşamak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. İç sesini dinleme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle geçmiş kırgınlıkları sevgi diliyle şifalandırıp en derin hislerinizi paylaşarak beraberliğinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Şefkat barındıran bu kucaklaşma aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sadece mantığıyla değil tamamen kalbiyle hareket eden ince düşünceli insanlara şans tanımalısın. Sana masalsı ama güvenilir bir sevgi vadeden o kişiyi aramanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…