Sevgili Balık, bu hafta ortasındaki Güneş ile Satürn altmışlığı su elementinin hassasiyetini kemiklerine ve postürüne taşıyor. Düzenli iskelet egzersizleri yapmaya özen göstererek bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir ortopedi veya omurga sağlığı randevusu da almalısın.

Hafta başındaki Ay ile Merkür karşıtlığı ise mide sağlığını korumak adına tüketeceğin hafif, lif ve omega-3 açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…