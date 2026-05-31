Sevgili Koç, bu haftaya Venüs ile Jüpiter uyumlu açısının getirdiği coşkuyla başlayarak aşk hayatında neşeyi ve bereketi odak noktası yapıyorsun. Kalbindeki iyimserlik dışarıya yansırken, sevgi dolu, cömert ve büyümeye açık enerjiler duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Geleceğe umutla bakma isteğin kalbindeki kararları tamamen netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle seyahat veya yeni bir eğitim gibi ufkunuzu açacak yenilikçi adımlar atarak aranızdaki bağı coşkuyla taçlandırıyorsunuz. Birlikte paylaşılan bu pozitif enerji aşkınızı devleştiriyor. Bekarsan, sosyal çevrendeki eğlenceli ortamlarda tamamen hayattan keyif almayı bilen, vizyoner insanlara şans tanıyorsun. Sana macera ve huzuru aynı anda vadeden bu karakter ruhunu canlandırarak kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…