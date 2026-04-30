Sevgili Koç, bu Mayıs ayına adeta bir finansal hesaplaşma ve büyük bir arınma ile başlıyorsun. 1 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Akrep Dolunayı, hayatındaki finansal düğümleri çözmek için geliyor. Uzun süredir peşini bırakmayan bir borç, karmaşık bir ödeme planı ya da ortaklıklardan gelen pürüzlü paylaşım meselesi bu dolunayın sert ama net ışığıyla tamamen kapanıyor. Bu süreçte cüzdanındaki yüklerden kurtulurken, mali stratejini yeniden belirlemeni sağlayacak gizli gücü de kendinde bulacaksın.

Ayın ortasına geldiğimizde Boğa burcunda doğacak Yeni Ay ise finansal potansiyelini zirveye taşıyacak yeni bir iş modelini ya da o çok beklediğin maaş artışını gündemine getirecek. Tam da bu noktada kariyerindeki hırslı ve kararlı duruşun, ayın sonunda gerçekleşecek olan Merkür ve Uranüs kavuşumu ile taçlanacak. Bu dönemde karşına çıkacak ani bir teklif veya sürpriz bir iş bağlantısı, kariyer rotanı hiç beklemediğin lüks bir yöne doğru kırabilir. Bu ay attığın her imza, hayatını özgürleştirecek ve seni zenginlik yolunda bir adım öne taşıyacak. İşte buna hazırlıklı ol, çünkü bu ayın asıl kazananı sen olacaksın!

Peki ya aşk? Ayın başlarında Venüs ve Jüpiter arasında yaşanacak o muazzam uyum, kalp ritmini değiştirecek bir genişleme vadediyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yapacağın büyük planlar ve derin paylaşımlar, ilişkinizi adeta bir üst seviyeye taşıyacak. Böylece tutku ve güvenin harmanlandığı sihirli anlara hazır olmalısın. Ama eğer bekarsan, sosyal bir ortamda tanışacağın etkileyici kişiyle aranda ışık hızıyla gelişen, tutkulu bir yakınlaşma başlayabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak bu ani çekim, seni kısa sürede etkisi altına alacak ve anlık dürtülerin getirdiği o tatlı heyecanın içine çekecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…